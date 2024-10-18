https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-yumakli-okul-kantin-ve-yemekhanelerde-denetime-basladik-1089374902.html
Bakan Yumaklı: Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başladık
Bakan Yumaklı: Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başladık
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T10:47+0300
2024-10-18T10:47+0300
2024-10-18T10:47+0300
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı
Bakan Yumaklı: Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başladık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık." dedi.