Bakan Yumaklı: Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başladık

© AA / Lokman İlhan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı © AA / Lokman İlhan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık." dedi.