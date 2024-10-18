https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/afad-duyurdu-adiyamanda-35-buyuklugunde-deprem-1089390110.html

AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T13:58+0300

2024-10-18T13:58+0300

2024-10-18T14:01+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.43'te meydana gelen depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu."En son deprem nerede, Az önce deprem mi oldu" gibi sorular depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içinde son depremler listesini güncelliyor.

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