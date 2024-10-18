https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/afad-duyurdu-adiyamanda-35-buyuklugunde-deprem-1089390110.html
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T13:58+0300
2024-10-18T13:58+0300
2024-10-18T14:01+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.43'te meydana gelen depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu."En son deprem nerede, Az önce deprem mi oldu" gibi sorular depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içinde son depremler listesini güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/cenazesi-depremden-18-ay-sonra-bulundu-anne-ve-babasinin-yanina-gomuldu-1089381963.html
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AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
13:58 18.10.2024 (güncellendi: 14:01 18.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandili Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesiyle "Deprem mi oldu, en son deprem nerede" soruları yanıt buluyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.43'te meydana gelen depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
"En son deprem nerede, Az önce deprem mi oldu" gibi sorular depremi hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içinde son depremler listesini güncelliyor.