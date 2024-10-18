https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/2-yildir-suudi-arabistanda-olan-ronaldodan-yeni-video-selamunaleykum--1089372205.html

2 yıldır Suudi Arabistan'da olan Ronaldo'dan yeni video: 'Selamünaleyküm'

2 yıldır Suudi Arabistan'da olan Ronaldo'dan yeni video: 'Selamünaleyküm'

Sputnik Türkiye

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, X sosyal medya platformunda paylaştığı bir gönderide "Selamünaleyküm" dediği bir videoyu paylaştı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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2022'nin Aralık ayında rekor bir ücretle Suudi Arabistan takımı En-Nasr'a transfer olan ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun serüveni devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır Arap ve İslam kültürüne alışmaya çalışan oyuncu, X sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Videoda Ronaldo'nun külübe girerken "Selamünaleyküm" dediği görüldü. Video, sadece X'te yüzbinlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenme aldı. Suudi Arabistan Ligi nasıl gidiyor?Ronaldo şimdiden ligdeki birçok rekoru kırmış vaziyette iken, AFC Şampiyonlar Ligi'nde ki ilk maçına Perspolis'i 2-0 yenerek başladı ve futbol tarihinde kariyerinde 1000 maçta yenilmeyen (776 galibiyet ve 224 beraberlik) rekoru kıran ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu Eylül ayında kaydettiği beş gol ve üç asistten sonra art arda ikinci kez SPL Ayın Oyuncusu ödülünü aldı.Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ayrıca Forbes tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık toplam kazancıyla, 135 milyon dolar kazanan Arjantinli Lionel Messi'yi geride bırakarak 2024 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu.39 yaşındaki Ronaldo, 220 milyon dolar maaş aldı ve ilk doksan dakikasında bir milyon aboneyi aşan YouTube kanalının lansmanı da dahil olmak üzere saha dışı faaliyetlerle yaklaşık 65 milyon dolar ekledi.

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