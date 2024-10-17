https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ukraynanin-sinirlarinin-natoya-katilmadan-once-net-bir-sekilde-cizilmesi-gerekiyor-1089319358.html

‘Ukrayna'nın sınırlarının NATO'ya katılmadan önce net bir şekilde çizilmesi gerekiyor’

‘Ukrayna'nın sınırlarının NATO'ya katılmadan önce net bir şekilde çizilmesi gerekiyor’

Sputnik Türkiye

Associated Press, Batı'nın Ukrayna'nın NATO'ya kabulü için sınırlarının ittifaka katılmadan önce net bir şekilde çizilmesi gerektiği koşulunu öne sürdüğünü... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T01:15+0300

2024-10-17T01:15+0300

2024-10-17T01:14+0300

ukrayna krizi

associated press (ap)

diplomatik kaynaklar

nato

üyelik

vladimir zelenskiy

zafer

plan

yüksek rada

rusya dışişleri bakanlığı

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Associated Press'in (AP) NATO ülkelerinden diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın NATO üyesi olma imkanına sahip olabilmesi için sınırlarının net bir şekilde çizilmesi gerekiyor.Habere göre diplomatik kaynaklar, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın toplu savunmaya ilişkin 5. maddesinin hangi durumlarda uygulanması gerektiği konusunda herhangi bir belirsizlik olmaması için böyle bir önlemin gerekli olduğunu belirtti.Kaynaklara göre, ancak bu durumda Kuzey Atlantik Anlaşması'nın toplu savunmaya ilişkin 5. maddesinin hangi koşullar altında uygulanacağı netleşecebilecek.Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu sözde ‘zafer planına’ göre atılması gereken ilk adım Ukrayna'nın derhal NATO üyeliğine davet edilmesi ve Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi. İkinci madde Rusya topraklarına uzun menzilli Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, üçüncüsü ise Ukrayna’da Rusya’ya karşı nükleer olmayan bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını öngörüyor. Zelenskiy’e göre ‘zafer planının’ hemen uygulanması halinde Rusya'yla olan savaşı en geç 2025’te sonlandırmak mümkün olabilecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı bu ‘planı’ bir dizi tutarsız slogan olarak nitelendirmişti.ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, NATO'nun Ukrayna'yı yakın gelecekte ittifaka davet etmeyeceğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve bunun özel askeri operasyon başlatmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rada-milletvekili-dmitruk-zelenskiyin-kendisi-bile-zafere-ve-nato-uyeligine-inanmiyor-1089317777.html

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associated press (ap), diplomatik kaynaklar, nato, üyelik, vladimir zelenskiy, zafer, plan, yüksek rada, rusya dışişleri bakanlığı, julianne smith, vladimir putin