https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ukraynanin-cerkassi-kentinde-maskeli-adamlar-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-katedraline-girerek-1089326988.html
Ukrayna’nın Çerkassi kentinde maskeli adamlar Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedraline girerek insanlara ateş açtı
Ukrayna’nın Çerkassi kentinde maskeli adamlar Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedraline girerek insanlara ateş açtı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Çerkassi kentinde maskeli adamların Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralinde girerek içerideki insanlara ateş açtığı ve biber gazı ile saldırdığı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:28+0300
2024-10-17T10:28+0300
2024-10-17T10:42+0300
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Ukrayna’dan ayrılan Verhovna Rada milletvekili Artyom Dmitruk, Çerkassi kentinde maskeli adamların Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralinde girerek içerideki insanlara ateş açtığını ve biber gazı ile saldırdığını belirtti.Daha önce Ortodoks Gazeteciler Birliği'nin bildirdiği üzere, 100’e yakın maskeli adam dün gece Çerkassi kentinde ayin sırasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralini ele geçirerek hazinesini, ayrıca içerideki belgeleri, bilgisayarı ve ikonları çaldı.Dmitruk'un Telegram kanalında video ile birlikte yayınlanan mesajda, "Bu görüntüler, (Vladimir) Zelenskiy'in 'savaşçısının' Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ndeki cemaate nasıl ateş ettiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.Kilisede çıkan kavganın görüntülendiği videoda giysilerinde sarı bantlar bulunan işgalciler, içerideki insanlara ateş ediyor ve biber gazı sıkıyor.Ortodoks Gazeteciler Birliği daha önce eylül sonlarında da kilise işgal girişimi olduğunu, ancak insanların karşılık vererek kiliseyi koruduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/ukrayna-rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirilli-arananlar-listesine-aldi-1078513841.html
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ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi, katedral, saldırı
ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi, katedral, saldırı
Ukrayna’nın Çerkassi kentinde maskeli adamlar Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedraline girerek insanlara ateş açtı
10:28 17.10.2024 (güncellendi: 10:42 17.10.2024)
Ukrayna'nın Çerkassi kentinde maskeli adamların Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralinde girerek içerideki insanlara ateş açtığı ve biber gazı ile saldırdığı bildirildi.
Ukrayna’dan ayrılan Verhovna Rada milletvekili Artyom Dmitruk, Çerkassi kentinde maskeli adamların Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralinde girerek içerideki insanlara ateş açtığını ve biber gazı ile saldırdığını belirtti.
Daha önce Ortodoks Gazeteciler Birliği'nin bildirdiği üzere, 100’e yakın maskeli adam dün gece Çerkassi kentinde ayin sırasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin katedralini ele geçirerek hazinesini, ayrıca içerideki belgeleri, bilgisayarı ve ikonları çaldı.
Dmitruk'un Telegram kanalında video ile birlikte yayınlanan mesajda, "Bu görüntüler, (Vladimir) Zelenskiy'in 'savaşçısının' Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ndeki cemaate nasıl ateş ettiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
Kilisede çıkan kavganın görüntülendiği videoda giysilerinde sarı bantlar bulunan işgalciler, içerideki insanlara ateş ediyor ve biber gazı sıkıyor.
Ortodoks Gazeteciler Birliği daha önce eylül sonlarında da kilise işgal girişimi olduğunu, ancak insanların karşılık vererek kiliseyi koruduğunu bildirmişti.