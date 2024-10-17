Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den Ecemiş Fayı uyarısı: Büyük deprem de üretebilir

“Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4.7 diğeri 4.2. Depremler Merkezi Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir."