https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-ecemis-fayi-uyarisi-buyuk-deprem-de-uretebilir-1089352295.html
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den Ecemiş Fayı uyarısı: Büyük deprem de üretebilir
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den Ecemiş Fayı uyarısı: Büyük deprem de üretebilir
Sputnik Türkiye
Sivas'ta bugün 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi. 10 dakika arayla gerçekleşen depremlere Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T17:40+0300
2024-10-17T17:40+0300
2024-10-17T17:40+0300
türkiye
deprem
naci görür
sivas
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Türkiye'nin çeşitli illeri depremlerle sallandı. Malatya'daki dün 5.9 büyüklüğündeki depremi bugün Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen son dakika depremler izledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11.29'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde ikinci depremin gerçekleştiğini duyurdu. Sivas'taki art arda depremlere Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, Ecemiş Fayı'nı işaret ederek "Büyük deprem de üretebilir" uyarısında bulundu. Görür paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/prof-dr-naci-gorur-2-buyuk-depremle-bardak-doldu-tasti-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-bir-kenti-1089325053.html
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deprem, naci görür, sivas, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, naci görür, sivas, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den Ecemiş Fayı uyarısı: Büyük deprem de üretebilir
Sivas'ta bugün 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi. 10 dakika arayla gerçekleşen depremlere Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Görür, Sivas depremi açıklamasında, Ecemiş Fayı'na dikkat çekerek "Büyük deprem de üretebilir" uyarısında bulundu.
Türkiye'nin çeşitli illeri depremlerle sallandı. Malatya'daki dün 5.9 büyüklüğündeki depremi bugün Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen son dakika depremler izledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11.29'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde ikinci depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Sivas'taki art arda depremlere Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, Ecemiş Fayı'nı işaret ederek "Büyük deprem de üretebilir" uyarısında bulundu. Görür paylaşımında şunları kaydetti:
“Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4.7 diğeri 4.2. Depremler Merkezi Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir."