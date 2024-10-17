https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mikroplastikler-her-yerde-yunus-baliklarinin-nefesinde-ilk-defa-mikroplastige-rastlandi-1089333152.html

Mikroplastikler her yerde: Yunus balıklarının nefesinde ilk defa mikroplastiğe rastlandı

Mikroplastikler her yerde: Yunus balıklarının nefesinde ilk defa mikroplastiğe rastlandı

Sputnik Türkiye

İlk defa yunus balıklarının nefesinde, sağlık üzerinde ciddi riskleri bulunan mikroplastiğe rastlandı. İncelemede mikroplastiklerin çoğunluğunun giysi... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T11:43+0300

2024-10-17T11:43+0300

2024-10-17T11:43+0300

yaşam

mikroplastik

çevre kirliliği

yunus

everest dağı

doğal kaynaklar

doğal alan

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Ön bulguları 'Plos One' Dergisi'nde yayımlanan araştırma, deniz memelilerinin hava almak için yüzeye çıktıklarında potansiyel olarak zararlı kirleticileri soluduklarına odaklanıyor.Araştırma kapsamında bilim insanları, kentsel bir bölgede olan Florida'daki Sarasota Koyu ile kırsal bölgede yer alan Louisiana'daki Barataria Koyu'nda şişe burunlu yunusların dışarı verdiği nefes örneklerini topladı.Polyester olduğu belirlendiÖrneklenen 11 şişe burunlu yunusun hepsinin nefesinde mikroplastik bulunan araştırmada, deniz memelilerinin nefesiyle dışarı çıkan mikroplastiklerin havaya karıştığına inanıldığı aktarıldı. Yunusların nefes örneklerinde bulunan mikroplastiklerin çoğunluğunun, özellikle sıcak suyla yıkandığında parçacıklar bırakan ve giysi yapımında kullanılan polyester olduğu aktarıldı.Yunusların çok daha büyük bir akciğer kapasitesine sahip olması ve derin nefes alması nedeniyle insanlardan daha yüksek dozda mikroplastiğe maruz kalabileceği düşünülüyor.Dünyanın her yerinde varDünya genelinde insanlar ve yaban hayatı, havada, suda ve yiyeceklerde mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçacıklarına maruz kalıyor. Araştırmalar, kentleşme veya gelişmeden bağımsız olarak, Everest Dağı gibi el değmemiş yerlerde dahi mikroplastik olduğunu gösteriyor. Bu parçacıklar rüzgarla taşınarak çevreye ve yaşama önemli ölçüde zarar veriyor.Mikroplastiğe maruz kalma yollarının yutma ve soluma olduğu belirtilirken, plastik solumak akciğer iltihabına ve diğer solunum sorunlarına yol açabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/insanin-beyninde-mikroplastikler-bulundu--1087574397.html

everest dağı

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mikroplastik, çevre kirliliği, yunus, everest dağı, doğal kaynaklar, doğal alan