https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italyada-tasiyici-annelik-evrensel-suc-sayildi-2-yil-hapis-ve-1-milyon-euro-para-cezasi-ile-1089329743.html
İtalya'da 'taşıyıcı annelik' evrensel suç sayıldı: 2 yıl hapis ve 1 milyon euro para cezası ile yargılanmanın önü açıldı
İtalya'da 'taşıyıcı annelik' evrensel suç sayıldı: 2 yıl hapis ve 1 milyon euro para cezası ile yargılanmanın önü açıldı
Sputnik Türkiye
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi, parlamentonun üst kanadı Senato'da da kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın amacı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:04+0300
2024-10-17T11:04+0300
2024-10-17T11:04+0300
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giorgia meloni
senato
insan hakları
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Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç' sayılmasına yönelik teklif, 1,5 yılı aşan parlamentodaki onay sürecini tamamladı.58 hayır oyuna karşı 84 evet oyuyla kabul edildiÜlkede ilk olarak 26 Temmuz 2023'te parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifi, bugün de Senato'da oylandı.200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 'hayır' oyuna karşılık, 84 'evet' oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.İki yıl hapis ve bir milyon euro para cezasının önü açıldıTaşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon euro'ya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.Aktivistlerin büyük tepkisini çektiSenato'daki oylamada 'hayır' oyu kullanan muhalefetteki sol partiler ve aktivistler, yasalaşan teklifi 'Orta Çağ’dan kalma', 'Anayasaya aykırı' olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230727/italyada-tasiyici-anneligin-evrensel-suc-sayilmasina-iliskin-yasa-teklifine-ilk-onay-1074037745.html
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italya, taşıyıcı annelik, hamilelik, giorgia meloni, senato, insan hakları
italya, taşıyıcı annelik, hamilelik, giorgia meloni, senato, insan hakları
İtalya'da 'taşıyıcı annelik' evrensel suç sayıldı: 2 yıl hapis ve 1 milyon euro para cezası ile yargılanmanın önü açıldı
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi, parlamentonun üst kanadı Senato'da da kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın amacı İtalyanların taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gitmesini engellemek.
Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç' sayılmasına yönelik teklif, 1,5 yılı aşan parlamentodaki onay sürecini tamamladı.
58 hayır oyuna karşı 84 evet oyuyla kabul edildi
Ülkede ilk olarak 26 Temmuz 2023'te parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifi, bugün de Senato'da oylandı.
200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 'hayır' oyuna karşılık, 84 'evet' oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.
İki yıl hapis ve bir milyon euro para cezasının önü açıldı
Taşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon euro'ya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.
Aktivistlerin büyük tepkisini çekti
Senato'daki oylamada 'hayır' oyu kullanan muhalefetteki sol partiler ve aktivistler, yasalaşan teklifi 'Orta Çağ’dan kalma', 'Anayasaya aykırı' olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyordu.