https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italyada-tasiyici-annelik-evrensel-suc-sayildi-2-yil-hapis-ve-1-milyon-euro-para-cezasi-ile-1089329743.html

İtalya'da 'taşıyıcı annelik' evrensel suç sayıldı: 2 yıl hapis ve 1 milyon euro para cezası ile yargılanmanın önü açıldı

İtalya'da 'taşıyıcı annelik' evrensel suç sayıldı: 2 yıl hapis ve 1 milyon euro para cezası ile yargılanmanın önü açıldı

Sputnik Türkiye

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasını öngören kanun teklifi, parlamentonun üst kanadı Senato'da da kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın amacı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T11:04+0300

2024-10-17T11:04+0300

2024-10-17T11:04+0300

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Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç' sayılmasına yönelik teklif, 1,5 yılı aşan parlamentodaki onay sürecini tamamladı.58 hayır oyuna karşı 84 evet oyuyla kabul edildiÜlkede ilk olarak 26 Temmuz 2023'te parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifi, bugün de Senato'da oylandı.200 sandalyeli Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 58 'hayır' oyuna karşılık, 84 'evet' oyuyla İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel bir suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi ve yasa halini aldı.İki yıl hapis ve bir milyon euro para cezasının önü açıldıTaşıyıcı anneliğin, İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, bu uygulama için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yeni yasayla, farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların 2 yıl hapis ve 1 milyon euro'ya kadar para cezasıyla yargılanmasının önü açılacak.Aktivistlerin büyük tepkisini çektiSenato'daki oylamada 'hayır' oyu kullanan muhalefetteki sol partiler ve aktivistler, yasalaşan teklifi 'Orta Çağ’dan kalma', 'Anayasaya aykırı' olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230727/italyada-tasiyici-anneligin-evrensel-suc-sayilmasina-iliskin-yasa-teklifine-ilk-onay-1074037745.html

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