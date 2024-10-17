https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ingiliz-muzisyen-waterstan-cumhurbaskani-erdogana-asil-biz-size-tesekkur-etmeliyiz-1089327282.html
Pink Floyd'un kurucusu Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Asıl biz size teşekkür etmeliyiz'
Pink Floyd'un kurucusu Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Asıl biz size teşekkür etmeliyiz'
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:36+0300
2024-10-17T10:36+0300
2024-10-17T10:44+0300
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recep tayyip erdoğan
filistin
gazze
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pink floyd
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-fidan-israil-hukumetinin-ve-onu-destekleyenlerin-bir-bedel-odemesi-sart--1089249911.html
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roger waters erdoğan, pink floyd erdoğan, roger waters erdoğan teşekkür
roger waters erdoğan, pink floyd erdoğan, roger waters erdoğan teşekkür
Pink Floyd'un kurucusu Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Asıl biz size teşekkür etmeliyiz'
10:36 17.10.2024 (güncellendi: 10:44 17.10.2024)
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.
Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.