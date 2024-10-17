https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-tbb-baskani-fincanci-ile-ilgili-mahkeme-son-kararini-acikladi-1089342637.html

Eski TBB Başkanı Fincancı ile ilgili mahkeme son kararını açıkladı

Eski TBB Başkanı Fincancı ile ilgili mahkeme son kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Fincancı, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada 50 bin lira para cezasına... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:58+0300

2024-10-17T13:58+0300

2024-10-17T13:58+0300

türkiye

şebnem korur fincancı

türk tabipler birliği

ceza

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

kimyasal silahlar

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TTB eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.Ne olmuştu?Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yayınlayarak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanciya-verilen-ceza-onandi-1080100783.html

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şebnem korur fincancı, türk tabipler birliği, ceza, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kimyasal silahlar