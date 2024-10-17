https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-tbb-baskani-fincanci-ile-ilgili-mahkeme-son-kararini-acikladi-1089342637.html
Eski TBB Başkanı Fincancı ile ilgili mahkeme son kararını açıkladı
Eski TBB Başkanı Fincancı ile ilgili mahkeme son kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Fincancı, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada 50 bin lira para cezasına... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:58+0300
2024-10-17T13:58+0300
2024-10-17T13:58+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
türk tabipler birliği
ceza
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kimyasal silahlar
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TTB eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.Ne olmuştu?Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yayınlayarak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanciya-verilen-ceza-onandi-1080100783.html
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şebnem korur fincancı, türk tabipler birliği, ceza, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kimyasal silahlar
şebnem korur fincancı, türk tabipler birliği, ceza, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kimyasal silahlar
Eski TBB Başkanı Fincancı ile ilgili mahkeme son kararını açıkladı
Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Fincancı, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.
TTB eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yayınlayarak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.