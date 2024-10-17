https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/brics-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1089354681.html
BRICS hakkında bilinmesi gerekenler
BRICS hakkında bilinmesi gerekenler
Sputnik Türkiye
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T20:35+0300
2024-10-17T20:35+0300
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2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı altında yürütülüyor. BRICS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, brics zirvesi, rusya, brezilya, hindistan, çin, инфографика, brics
infografik, brics zirvesi, rusya, brezilya, hindistan, çin, инфографика, brics
BRICS hakkında bilinmesi gerekenler
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı altında yürütülüyor. BRICS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.