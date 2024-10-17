https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/brics-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1089354681.html

BRICS hakkında bilinmesi gerekenler

BRICS hakkında bilinmesi gerekenler

Sputnik Türkiye

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı altında yürütülüyor. BRICS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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