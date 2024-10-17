https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/baris-boyun-ve-berat-can-gokdemirin-cetesine-yonelik-operasyon-157-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1089326878.html

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T10:21+0300

2024-10-17T10:21+0300

2024-10-17T10:21+0300

türkiye

barış boyun

organize suç çetesi

ece boyun

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KUYU-36 operasyonlarında yakalanan 157 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.Barış Boyun ve eşi Ece Boyun adliyeye sevk edildiOperasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirilmişti. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 157 şüpheli 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden, bu sabah saat 08.10 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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barış boyun, organize suç çetesi, ece boyun