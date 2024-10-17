https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/baris-boyun-ve-berat-can-gokdemirin-cetesine-yonelik-operasyon-157-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1089326878.html
Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi
Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:21+0300
2024-10-17T10:21+0300
2024-10-17T10:21+0300
türkiye
barış boyun
organize suç çetesi
ece boyun
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KUYU-36 operasyonlarında yakalanan 157 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.Barış Boyun ve eşi Ece Boyun adliyeye sevk edildiOperasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirilmişti. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 157 şüpheli 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden, bu sabah saat 08.10 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/baris-boyun-iddianamesi-tamamlandi-cete-heijan-big-ve-muti-lakapli-rapcilere-talimatla-sarki-1088205984.html
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barış boyun, organize suç çetesi, ece boyun
barış boyun, organize suç çetesi, ece boyun
Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlene operasyonda 157 kişi yakalandı.
KUYU-36 operasyonlarında yakalanan 157 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.
Barış Boyun ve eşi Ece Boyun adliyeye sevk edildi
Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirilmişti. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 157 şüpheli 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden, bu sabah saat 08.10 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.