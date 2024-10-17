https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/bakan-uraloglu-yeni-otoyolun-trafige-acildigini-duyurdu-yol-suresi-2-saatten-55-dakikaya-iniyor-1089336398.html

Bakan Uraloğlu yeni otoyolun trafiğe açıldığını duyurdu: Yol süresi 2 saatten 55 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu yeni otoyolun trafiğe açıldığını duyurdu: Yol süresi 2 saatten 55 dakikaya iniyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün tamamını hizmete aldıkları Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:17+0300

2024-10-17T12:17+0300

2024-10-17T12:17+0300

türkiye

aydın

denizli

izmir

antalya

otoyol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089336244_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe71a5eed198ed61cdb7dae35da5dce.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılışı dolayısıyla Aydın gişelerinde yaptığı açıklamada, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik son bölümünü trafiğe açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Geçen yıl Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ile 13 kilometrelik bağlantı yolunu hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleri ile yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz" dedi."2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz"Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1.5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz. Artık Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olacağız."Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi otoyolun da bölge ekonomisine can suyu olacağını ifade eden Uraloğlu, "Otoyolumuzla zamandan 4.5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık 5.3 milyar lira tasarruf elde etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı vermiş olacağız" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki kamu-özel iş birliğinin bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu belirterek, yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladıklarını anlattı.Temeli 2020'de atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4 yıl içinde trafiğe açıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmemiş olsaydık çok daha uzun bir yapım süresinde bunu hayata geçirmiş olacaktık. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel işbirliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz" dedi.İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 3-3.5 saate düşecekUraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini belirterek, "Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu sadece 440 kilometrelik otoyola çevirmiş olacağız. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu, kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresini 6-7 saatten 3-3.5 saate düşürecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/30-milyar-tllik-vurgunda-telefon-konusmalari-ortaya-cikti-parayi-sayarken-ellerin-yara-olacak-1089299653.html

türkiye

aydın

denizli

izmir

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın, denizli, izmir, antalya, otoyol