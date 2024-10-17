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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/asgari-ucrete-zam-2025te-ne-kadar-olacak-masada-konusulacak-ilk-rakam-ortaya-cikti--1089327389.html
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam ortaya çıktı
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın gündeminde 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yer alıyor. Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam oranı ve rakam... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:34+0300
2024-10-17T10:36+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
ara zam
zam
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"2025 asgari ücreti ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak" soruları milyonlarca çalışanın gündeminde. Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor. Sabah'ın haberine göre, asgari ücrete zam için referans alınacak en önemli veri Orta Vadeli Program'dan geldi. OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.50 olacağı öngörüldü. Daha sonra Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü, yaptığı piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlar gösterdi ki yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41.50 ile yüzde 45 arasında oluşuyor.Asgari ücret zammı için masada konuşulacak ilk rakamBu sonuçlardan en düşük tahminin OVP'deki yüzde 41.50 olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan enflasyonun üzerindeki 5-10 puanlık artışlara bakmadan sadece bu enflasyon tahmini ile yola çıkıldığında masada ilk yazılacak rakamın net asgari ücret için 24 bin 57 lira olduğu anlaşılıyor. Buna göre, yıllık enflasyona göre masadan çıkacak en az rakam net 24 bin 57 lira, brüt ise 28 bin 302 TL olacak.Yeni asgari ücret ne kadar olacak?Yeni asgari ücret rakamanının bunun üzerinde belirlenmesi gerekecek. Eğer diğer tahminler dikkate alınırsa örneğin yüzde 45 artış olursa ya da 5-10 puanlık fark konulursa bu kez net asgari ücret 25 bin lirayı da geçecek.2025 asgari ücreti için tahminlerPiyasanın beklediği yüzde 44,11'lik enflasyon oranına ve OVP'deki yüzde 41,50 oranındaki enflasyon tahminine göre asgari ücret hesabı yapıldığında;Piyasanın enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücretASGARİ ÜCRET 28.825,60SGK PRİMİ (%14) 4.035,58İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 288,256KESİNTİLER TOPLAMI 4.323,83NET ASGARİ ÜCRET 24.501,77OVP’deki enflasyon tahminine göre hesaplanan net asgari ücretASGARİ ÜCRET 28.302SGK PRİMİ (%14) 3.962,28İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 283,02KESİNTİLER TOPLAMI 4.245,3NET ASGARİ ÜCRET 24.057
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Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam ortaya çıktı

10:34 17.10.2024 (güncellendi: 10:36 17.10.2024)
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Milyonlarca çalışanın gündeminde 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yer alıyor. Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam oranı ve rakam tahminleri netleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Asgari ücrete zam için masada konuşulacak ilk rakam da ortaya çıktı.
"2025 asgari ücreti ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak" soruları milyonlarca çalışanın gündeminde. Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.
Sabah'ın haberine göre, asgari ücrete zam için referans alınacak en önemli veri Orta Vadeli Program'dan geldi. OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.50 olacağı öngörüldü. Daha sonra Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü, yaptığı piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlar gösterdi ki yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41.50 ile yüzde 45 arasında oluşuyor.

Asgari ücret zammı için masada konuşulacak ilk rakam

Bu sonuçlardan en düşük tahminin OVP'deki yüzde 41.50 olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan enflasyonun üzerindeki 5-10 puanlık artışlara bakmadan sadece bu enflasyon tahmini ile yola çıkıldığında masada ilk yazılacak rakamın net asgari ücret için 24 bin 57 lira olduğu anlaşılıyor. Buna göre, yıllık enflasyona göre masadan çıkacak en az rakam net 24 bin 57 lira, brüt ise 28 bin 302 TL olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret rakamanının bunun üzerinde belirlenmesi gerekecek. Eğer diğer tahminler dikkate alınırsa örneğin yüzde 45 artış olursa ya da 5-10 puanlık fark konulursa bu kez net asgari ücret 25 bin lirayı da geçecek.

2025 asgari ücreti için tahminler

Piyasanın beklediği yüzde 44,11'lik enflasyon oranına ve OVP'deki yüzde 41,50 oranındaki enflasyon tahminine göre asgari ücret hesabı yapıldığında;

Piyasanın enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret

ASGARİ ÜCRET 28.825,60
SGK PRİMİ (%14) 4.035,58
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 288,256
KESİNTİLER TOPLAMI 4.323,83
NET ASGARİ ÜCRET 24.501,77

OVP’deki enflasyon tahminine göre hesaplanan net asgari ücret

ASGARİ ÜCRET 28.302
SGK PRİMİ (%14) 3.962,28
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 283,02
KESİNTİLER TOPLAMI 4.245,3
NET ASGARİ ÜCRET 24.057
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EKONOMİ
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler: 'Ezber bozan beklenti' paylaşıldı, masadaki rakamlar ortaya çıktı
11 Ekim, 12:36
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