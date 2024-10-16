https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/engelli-genc-engelli-rampasina-park-eden-otomobilin-far-ve-camlarini-kirdi-1089296606.html
Engelli genç, engelli rampasına park eden otomobilin far ve camlarını kırdı
Engelli genç, engelli rampasına park eden otomobilin far ve camlarını kırdı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T14:41+0300
2024-10-16T14:41+0300
2024-10-16T14:45+0300
türkiye
engelli
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen engelli bir kişi, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce şaşkına dönü. Engelli genç, tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemedi.Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan kişi, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli genç yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.
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engelli, antalya
Engelli genç, engelli rampasına park eden otomobilin far ve camlarını kırdı
14:41 16.10.2024 (güncellendi: 14:45 16.10.2024)
Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını kırdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen engelli bir kişi, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce şaşkına dönü. Engelli genç, tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemedi.
Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan kişi, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli genç yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.