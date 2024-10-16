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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Erdoğan ayrıca trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T02:11+0300
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recep tayyip erdoğan
politika
taksi
taksiciler
çankaya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada taksicilerle ve çevredekilerle sohbet etti.Taksi durağından önce başka bir ziyarette daha bulunan Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinde gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesi'nde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.​​​​​​​
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recep tayyip erdoğan, taksi, taksiciler, çankaya
recep tayyip erdoğan, taksi, taksiciler, çankaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti

02:11 16.10.2024 (güncellendi: 02:15 16.10.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Erdoğan ayrıca trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada taksicilerle ve çevredekilerle sohbet etti.
Taksi durağından önce başka bir ziyarette daha bulunan Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinde gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesi'nde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.​​​​​​​
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