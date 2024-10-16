https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-taksi-duragini-ziyaret-etti--1089270963.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Erdoğan ayrıca trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

politika

taksi

taksiciler

çankaya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada taksicilerle ve çevredekilerle sohbet etti.Taksi durağından önce başka bir ziyarette daha bulunan Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinde gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesi'nde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.​​​​​​​

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recep tayyip erdoğan, taksi, taksiciler, çankaya