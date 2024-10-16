https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/chp-genel-baskani-ozelin-selahattin-demirtasi-ziyaret-edecegi-tarih-belli-oldu--1089305373.html
CHP Genel Başkanı Özel'in, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Özel'in, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T17:13+0300
2024-10-16T17:13+0300
2024-10-16T17:13+0300
politika
özgür özel
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selahattin demirtaş
hapishane
ziyaret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.
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özgür özel, chp, hdp, selahattin demirtaş, hapishane, ziyaret
özgür özel, chp, hdp, selahattin demirtaş, hapishane, ziyaret
CHP Genel Başkanı Özel'in, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.
Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.