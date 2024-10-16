CHP Genel Başkanı Özel, Savunma Sanayi Fonu'yla ilgili konuştu: 'İktidar suçüstü oldu'

“İstediğiniz kadar dolarınız olsun, euronuz olsun, altınınız olsun, eğer kendinize yetecek bir tarımınız yoksa açsınız, sefilsiniz, perişansınız demektir. O yüzden yine genel iktidarın boş bıraktığı bir alan bugün burada her birinin ayrı ayrı yaptığı projeler ve bizim bütünleşik olarak yönetmeye çalıştığımız bu alan son derece önemli hale geliyor. 1900'lerin ilk çeyreğinde önce kurtuluşu başarıp, sonra kuruluşu gerçekleştirdik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk şapkayı taktı, traktörün üstüne çıktı, meselenin önemine vurguyu yaptı. Hem bütün Türkiye'de tarımla ilgili bir Cumhuriyet devrimi başlattı hem de kendisi Atatürk Orman Çiftliği'yle araştırmaya, geliştirmeye dayanan 'iyi tarım uygulamaları' diye sonradan tanımlayacağımız noktada bir irade ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın ortasında çok büyük bir alanı tarıma ayırdı ve vasiyetiyle emanet ettik."