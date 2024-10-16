https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/chp-genel-baskani-ozel-savunma-sanayi-fonuyla-ilgili-konustu-iktidar-sucustu-oldu-1089293700.html
CHP Genel Başkanı Özel, Savunma Sanayi Fonu'yla ilgili konuştu: 'İktidar suçüstü oldu'
CHP Genel Başkanı Özel, Savunma Sanayi Fonu'yla ilgili konuştu: 'İktidar suçüstü oldu'
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Savunma Sanayi Fonu ile ilgili soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Türkiye'nin en karlı bankaları dururken o bankanın kredi kartından nakit... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:45+0300
2024-10-16T13:45+0300
2024-10-16T13:45+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
savunma sanayii destekleme fonu
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara'da düzenlenen 'Yenel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gıda güvenliğine dikkat çekti. Özel konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: 'İktidar suçüstü oldu'Özel, konferans sonrası salondan çıkarken gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, bir gazetecinin ‘750 liralık savunma sanayii fonu' ile ilgili sorusu üzerine şu yanıtı verdi: 'Çok lazımsa bankalardan alın, çok lazımsa zenginlerden alın'Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kredi-kartindan-750-tllik-kesintiyle-gundem-olan-savunma-sanayii-destekleme-fonuyla-ilgili-neler-1089291644.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, savunma sanayii destekleme fonu , ankara büyükşehir belediyesi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, savunma sanayii destekleme fonu , ankara büyükşehir belediyesi
CHP Genel Başkanı Özel, Savunma Sanayi Fonu'yla ilgili konuştu: 'İktidar suçüstü oldu'
Savunma Sanayi Fonu ile ilgili soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Türkiye'nin en karlı bankaları dururken o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç insanların cebine el atmayın' yorumunu yaptı.
Ankara'da düzenlenen 'Yenel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gıda güvenliğine dikkat çekti. Özel konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:
“İstediğiniz kadar dolarınız olsun, euronuz olsun, altınınız olsun, eğer kendinize yetecek bir tarımınız yoksa açsınız, sefilsiniz, perişansınız demektir. O yüzden yine genel iktidarın boş bıraktığı bir alan bugün burada her birinin ayrı ayrı yaptığı projeler ve bizim bütünleşik olarak yönetmeye çalıştığımız bu alan son derece önemli hale geliyor. 1900'lerin ilk çeyreğinde önce kurtuluşu başarıp, sonra kuruluşu gerçekleştirdik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk şapkayı taktı, traktörün üstüne çıktı, meselenin önemine vurguyu yaptı. Hem bütün Türkiye'de tarımla ilgili bir Cumhuriyet devrimi başlattı hem de kendisi Atatürk Orman Çiftliği'yle araştırmaya, geliştirmeye dayanan 'iyi tarım uygulamaları' diye sonradan tanımlayacağımız noktada bir irade ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın ortasında çok büyük bir alanı tarıma ayırdı ve vasiyetiyle emanet ettik."
Özel, konferans sonrası salondan çıkarken gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, bir gazetecinin ‘750 liralık savunma sanayii fonu' ile ilgili sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
“Arkadaşlar iktidar suçüstü oldu. Hem dezenformasyonları hem oyun planları suçüstü oldu hem de vatandaştan ‘İsrail saldıracak tehlike büyük, her an saldırı gelebilir havaya bak' deyip yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar. İyi ki 1 Ekim'de Erdoğan meclis kürsüsünde söyleyince ‘Gel hemen anlat' dedik. İyi ki gizli oturum talep ettik, iyi ki gizli oturumda bir şey söylemediklerini bütün meclis biliyor. Söylediklerini açıklamıyoruz, 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu; Erdoğan'ın dediği tehlikeye işaret eden hiçbir somut veri yok. Demek ki neymiş; milleti ürkütüp, korkutup açlık, sefalet, yoksulluk, işsizlik içindeki milletin bunlardan yakınması yerine daha büyük korkulara gark olmasını istemişler. Bununla da yetinmemişler, ‘hadi biraz para ver İsrail'e karşı savunma sanayiini güçlendirelim.' Savunma sanayiine 180 milyar para aktarıldı geçen sene helali hoş olsun.”
'Çok lazımsa bankalardan alın, çok lazımsa zenginlerden alın'
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz savunma sanayiinin güçlenmesine de karşı değiliz, yatırımlara da karşı değiliz ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç insanların cebine el atmayın. Çok lazımsa bankalardan alın, çok lazımsa zenginlerden alın. Teklif geri çekildi, bütçe sonrasına kaldı. Zaten bütçede savunma sanayii bütçesi görüşülecek. Orada da teklifimiz şu; ‘Açığınız ne kadar beyler?' Dediklerine göre 70 milyar. 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Bu ülkenin savunma sanayii fonunun 180 milyar değil, 250 milyara ihtiyacı varsa elinizi tutan mı var? Ben bu iktidarın bütçesine oy vermem, hatırları için o kaleme (savunma sanayii bütçesi) ben de oy vereyim. Yeter ki milletin sırtından düşsünler.”