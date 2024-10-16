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Rojin'in ölümünde sır perdesi

Rojin'in ölümünde sır perdesi

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli astsubay Levent Ulucan, gazeteci Ruşen Takva ve Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan oldu. Programda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T17:33+0300

2024-10-16T17:33+0300

2024-10-16T20:00+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

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mustafa hoş

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Rojin'in ölümünde sır perdesi Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli astsubay Levent Ulucan, gazeteci Ruşen Takva ve Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan olacak. Programda 17 yıl önce bugün doğan, ve tartışmalı bir şekilde ölen Rabia Naz'ın ailesinin adalet arayışı, emekli astsubayların başlattığı yürüyüş ve Van Gölü kıyısında cansız bulunan Rojin Kabaiş olayı konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli astsubay Levent Ulucan, gazeteci Ruşen Takva ve çocuk yaşta şüpheli şekilde öldürülen Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan oldu. 'Silahlı Kuvvetler kurulduğundan beri tazminat ve statü ile ilgili problemlerimiz var' Geçtiğimiz günlerde emekli astsubaylar, emekli maaşları ve tazminatlar hakkındaki sorunları dile getirerek yürüyüş başlatmıştı. Emekli astsubay Ulucan, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Rojin'in ölümü ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı Takva ise, Rojin Kabaiş'in Van'daki sır ölümü hakkında konuştu. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz'ın gerçekleştirdiği basın toplantısındaki bilgileri aktaran Takva şu ifadeleri kullandı: Rojin'in uzun süredir suda kaldığının tespitinin yapıldığını da belirten Takva, Rojin'in iki diz kapağının arasında da çarpmaya, darbeye veya darba bağlı bir morarma olduğunun tespit edildiğini de belirtti. Öte yandan bu morarmanın şiddet sonucu mu, yoksa koşullara bağlı olarak mı meydana geldiği henüz belirlenemedi. Takva, ayrıca 'sabunlaşma' olarak isimlendirilen deformasyon sebebiyle ailenin, Rojin'i kıyafetlerinden tespit ettiğini söyledi. Rabia Naz dosyasında sümenaltı edilen raporu Şaban Vatan anlattı Şaban Vatan ise, kızı Rabia Naz'ın ölümü hakkında HSK müfettişlerinin rapor yazdığını fakat bu raporun görmezden gelindiğini belirtti. Vatan şunları söyledi:

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2024

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