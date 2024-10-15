https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tarim-ve-orman-bakani-yumakli--kadin-ciftcilerimize-bircok-konuda-pozitif-ayrimcilik-yapiyoruz-1089259992.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programında yaptığı konuşmasında Bakanlık olarak kadın çiftçilere birçok konuda pozitif ayrımcılık... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T18:20+0300

2024-10-15T18:20+0300

2024-10-15T18:20+0300

politika

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

emine erdoğan

tarım

ata tohumu

kadın

çiftçi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kadın çiftçilerin yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri yeni modern tekniklerle birleştirerek üretkenliği artırdıklarını belirterek, "Bakanlık olarak kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programında konuştu.Anadolu kadınının tecrübesi, hisleri ve kabiliyetiyle, tarımsal üretime ayrı bir güzellik, ayrı bir kıymet kattığına işaret eden Yumaklı, "Kadın çiftçilerimiz yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri yeni modern tekniklerle birleştirerek hem üretkenliği artırıyor hem de markalaşma yolunda önemli adımlar atıyor. Ancak kadın çiftçilerimizin bu süreçte birçok zorlukla karşılaştığını biliyoruz. Bakanlık olarak bu zoru kolaylaştırmak adına her uygulamamızda kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu.Yumaklı, Bakanlık olarak 783'ü yönetici olmak üzere 37 binden fazla kadın çalışanla sektöre yönelik politikalar oluşturduklarının altını çizerek, kadınlara istihdam ve ek gelir oluşturmak için geleneksel Türk el sanatlarını geliştirmeye yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.'Üretim yapan kadın çiftçilerimize destek veriyoruz'Ülkede halihazırda 163 kadın kooperatifi bulunduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:Kadın yatırımcılara yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-IPARD Programı kapsamında, 6 bin 430 projeye 14 milyar lira destek verilerek 29 milyar liralık yatırım yapılmasının sağlandığını belirten Yumaklı, bu sayede kadınların kendi işlerinin patronu haline geldiklerini, 27 binden fazla insana istihdam sağlandığını ifade etti.'37 ata tohumunu sertifikalandırdık'Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarımsal üretime, ormana, suya ve geleneksel değerlere verdiği öneme dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-goktas-kadina-yonelik-siddetle-mucadelede-devletin-tum-birimleri-siyaset-ustu-bir-durus-1089259549.html

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, emine erdoğan, tarım, ata tohumu, kadın, çiftçi