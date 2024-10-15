https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-saat-vererek-alarma-gecti-kar-saganak-ve-sis-geliyor-1089247113.html

Meteoroloji saat vererek alarma geçti: Kar, sağanak ve sis geliyor

Meteoroloji saat vererek alarma geçti: Kar, sağanak ve sis geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta için Türkiye genelinde hava durumuna dair kritik uyarılar yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinden hızla... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:35+0300

2024-10-15T13:35+0300

2024-10-15T13:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşullarının sertleşeceği, sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bir hafta bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunurken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanacak.Meteoroloji uzmanları, Perşembe gününe dikkat çekerek, bu tarihten itibaren kar yağışının bazı bölgelerde görülebileceğini vurguladı.Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor. Uzmanlar, bu hava dalgasının özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yoğun yağışlara sebep olacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının beklendiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayları görülecek.İstanbul’da yağış ve kar uyarısıİstanbul ve çevresinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve Perşembe gününden itibaren kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Özdemir, “Karadeniz ve Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıklarını belirgin şekilde düşürecek” dedi.Ekim ayının i̇kinci yarısında kar beklentisiEkim ayının ilk yarısının kurak geçtiğini belirten uzmanlar, ayın ikinci yarısında ise serin ve yağışlı bir havanın hakim olacağını öngörüyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Dr. Özdemir, bu bölgelerdeki yağışların yerel olarak yoğun olabileceğine dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de alçak basınç derinleşiyor. Bu durum, bölgedeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarına neden olabilir" açıklamasında bulundu.Kasım ayı daha soğuk geçecekKasım ayının, Ekim ayına göre daha soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Kasım'ın ilk haftasında "pastırma yazı" etkisinin hissedilebileceğini belirtse de ayın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini öngörüyor. Kış mevsiminin ise 29 Ekim itibarıyla yurdun genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.Kış mevsiminde kar ve la nina etkisi2024 kış sezonunda La Nina'nın etkisiyle daha yağışlı bir mevsim bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl Sibirya ve Kuzey Kutbu'ndan gelecek soğuk hava kütlelerinin, denizlerin sıcak olmasıyla birleşerek zaman zaman etkili kar yağışlarına yol açabileceğini söyledi. Ancak kar yağışlarının kısa süreli olacağını ve yerde fazla kalmayacağını belirtti. Şen, “Bu yağışlar, yeraltı sularını besleyerek göl ve barajlara olumlu katkılar sağlayacak" dedi.Perşembe gününe dikkatMeteoroloji yetkilileri, Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıklarının belirgin şekilde azalacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini belirtti. Özellikle Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise sağanak yağışlar görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artıracağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Beklenen kar yağışları ve alınacak önlemlerÖnümüzdeki hafta boyunca sürecek bu yağışlı havanın, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini belirten meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Özellikle sürücüler, yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği konularında uyarıldı.Marmara Bölgesi hava durumu: Sis ve pus uyarısıMarmara Bölgesi'nde hava durumu, genel olarak parçalı bulutlu olacak. Ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.Ege Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis bekleniyorEge Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.Akdeniz Bölgesi hava durumu: Toroslar ve Hatay’da yağış bekleniyorAkdeniz Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis etkili olabilirİç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Batı Karadeniz hava durumu: Sinop çevresinde yağış varBatı Karadeniz'de hava parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu. Sinop çevrelerinde ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu: Sağanak yağışlar hakimOrta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Erzurum ve Kars’ta sağanak yağışDoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı bulutluGüneydoğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.Denizlerde hava: Güney Ege’de fırtına uyarısıDenizlerde genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olabilir. Bu nedenle özellikle denizcilik faaliyetleriyle uğraşanların dikkatli olması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/fil-gibi-hafiza-icin-uzmanlardan-tarif-5-dakikada-hazirlaniyor-dogal-enerji-kaynagi-ve-saglik-1089245425.html

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