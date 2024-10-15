https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-saat-vererek-alarma-gecti-kar-saganak-ve-sis-geliyor-1089247113.html
Meteoroloji saat vererek alarma geçti: Kar, sağanak ve sis geliyor
Meteoroloji saat vererek alarma geçti: Kar, sağanak ve sis geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta için Türkiye genelinde hava durumuna dair kritik uyarılar yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinden hızla... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:35+0300
2024-10-15T13:35+0300
2024-10-15T13:35+0300
yaşam
meteoroloji
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
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ankara
yağmur
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşullarının sertleşeceği, sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bir hafta bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunurken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanacak.Meteoroloji uzmanları, Perşembe gününe dikkat çekerek, bu tarihten itibaren kar yağışının bazı bölgelerde görülebileceğini vurguladı.Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor. Uzmanlar, bu hava dalgasının özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yoğun yağışlara sebep olacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının beklendiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayları görülecek.İstanbul’da yağış ve kar uyarısıİstanbul ve çevresinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve Perşembe gününden itibaren kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Özdemir, “Karadeniz ve Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıklarını belirgin şekilde düşürecek” dedi.Ekim ayının i̇kinci yarısında kar beklentisiEkim ayının ilk yarısının kurak geçtiğini belirten uzmanlar, ayın ikinci yarısında ise serin ve yağışlı bir havanın hakim olacağını öngörüyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Dr. Özdemir, bu bölgelerdeki yağışların yerel olarak yoğun olabileceğine dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de alçak basınç derinleşiyor. Bu durum, bölgedeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarına neden olabilir" açıklamasında bulundu.Kasım ayı daha soğuk geçecekKasım ayının, Ekim ayına göre daha soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Kasım'ın ilk haftasında "pastırma yazı" etkisinin hissedilebileceğini belirtse de ayın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini öngörüyor. Kış mevsiminin ise 29 Ekim itibarıyla yurdun genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.Kış mevsiminde kar ve la nina etkisi2024 kış sezonunda La Nina'nın etkisiyle daha yağışlı bir mevsim bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl Sibirya ve Kuzey Kutbu'ndan gelecek soğuk hava kütlelerinin, denizlerin sıcak olmasıyla birleşerek zaman zaman etkili kar yağışlarına yol açabileceğini söyledi. Ancak kar yağışlarının kısa süreli olacağını ve yerde fazla kalmayacağını belirtti. Şen, “Bu yağışlar, yeraltı sularını besleyerek göl ve barajlara olumlu katkılar sağlayacak" dedi.Perşembe gününe dikkatMeteoroloji yetkilileri, Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıklarının belirgin şekilde azalacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini belirtti. Özellikle Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise sağanak yağışlar görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artıracağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Beklenen kar yağışları ve alınacak önlemlerÖnümüzdeki hafta boyunca sürecek bu yağışlı havanın, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini belirten meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Özellikle sürücüler, yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği konularında uyarıldı.Marmara Bölgesi hava durumu: Sis ve pus uyarısıMarmara Bölgesi'nde hava durumu, genel olarak parçalı bulutlu olacak. Ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.Ege Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis bekleniyorEge Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.Akdeniz Bölgesi hava durumu: Toroslar ve Hatay’da yağış bekleniyorAkdeniz Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis etkili olabilirİç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Batı Karadeniz hava durumu: Sinop çevresinde yağış varBatı Karadeniz'de hava parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu. Sinop çevrelerinde ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu: Sağanak yağışlar hakimOrta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Erzurum ve Kars’ta sağanak yağışDoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı bulutluGüneydoğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.Denizlerde hava: Güney Ege’de fırtına uyarısıDenizlerde genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olabilir. Bu nedenle özellikle denizcilik faaliyetleriyle uğraşanların dikkatli olması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/fil-gibi-hafiza-icin-uzmanlardan-tarif-5-dakikada-hazirlaniyor-dogal-enerji-kaynagi-ve-saglik-1089245425.html
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Meteoroloji saat vererek alarma geçti: Kar, sağanak ve sis geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta için Türkiye genelinde hava durumuna dair kritik uyarılar yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinden hızla düşeceğini belirten yetkililer, özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşullarının sertleşeceği, sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bir hafta bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunurken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanacak.
Meteoroloji uzmanları, Perşembe gününe dikkat çekerek, bu tarihten itibaren kar yağışının bazı bölgelerde görülebileceğini vurguladı.
Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor. Uzmanlar, bu hava dalgasının özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yoğun yağışlara sebep olacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının beklendiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayları görülecek.
İstanbul’da yağış ve kar uyarısı
İstanbul ve çevresinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve Perşembe gününden itibaren kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Özdemir, “Karadeniz ve Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıklarını belirgin şekilde düşürecek” dedi.
Ekim ayının i̇kinci yarısında kar beklentisi
Ekim ayının ilk yarısının kurak geçtiğini belirten uzmanlar, ayın ikinci yarısında ise serin ve yağışlı bir havanın hakim olacağını öngörüyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Dr. Özdemir, bu bölgelerdeki yağışların yerel olarak yoğun olabileceğine dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de alçak basınç derinleşiyor. Bu durum, bölgedeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarına neden olabilir" açıklamasında bulundu.
Kasım ayı daha soğuk geçecek
Kasım ayının, Ekim ayına göre daha soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Kasım'ın ilk haftasında "pastırma yazı" etkisinin hissedilebileceğini belirtse de ayın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini öngörüyor. Kış mevsiminin ise 29 Ekim itibarıyla yurdun genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.
Kış mevsiminde kar ve la nina etkisi
2024 kış sezonunda La Nina'nın etkisiyle daha yağışlı bir mevsim bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl Sibirya ve Kuzey Kutbu'ndan gelecek soğuk hava kütlelerinin, denizlerin sıcak olmasıyla birleşerek zaman zaman etkili kar yağışlarına yol açabileceğini söyledi. Ancak kar yağışlarının kısa süreli olacağını ve yerde fazla kalmayacağını belirtti. Şen, “Bu yağışlar, yeraltı sularını besleyerek göl ve barajlara olumlu katkılar sağlayacak" dedi.
Meteoroloji yetkilileri, Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıklarının belirgin şekilde azalacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini belirtti. Özellikle Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise sağanak yağışlar görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artıracağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Beklenen kar yağışları ve alınacak önlemler
Önümüzdeki hafta boyunca sürecek bu yağışlı havanın, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini belirten meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Özellikle sürücüler, yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği konularında uyarıldı.
Marmara Bölgesi hava durumu: Sis ve pus uyarısı
Marmara Bölgesi'nde hava durumu, genel olarak parçalı bulutlu olacak. Ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.
Edirne
: Sıcaklık 25°C, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
İstanbul
: Sıcaklık 22°C, parçalı bulutlu hava hakim.
Kırklareli
: Sıcaklık 24°C, parçalı bulutlu bir gün geçirilecek.
Kocaeli
: Sıcaklık 23°C, parçalı bulutlu bir hava gözleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis bekleniyor
Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.
Afyonkarahisar
: Sıcaklık 24°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli
: Sıcaklık 29°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir
: Sıcaklık 28°C, parçalı ve az bulutlu.
Muğla
: Sıcaklık 28°C, parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz Bölgesi hava durumu: Toroslar ve Hatay’da yağış bekleniyor
Akdeniz Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana
: Sıcaklık 32°C, parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak yağışlı.
Antalya
: Sıcaklık 28°C, parçalı ve az bulutlu.
Hatay
: Sıcaklık 30°C, kıyı kesimlerinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.
Mersin
: Sıcaklık 28°C, parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu: Sabah ve gece sis etkili olabilir
İç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Ankara
: Sıcaklık 23°C, parçalı bulutlu.
Eskişehir
: Sıcaklık 24°C, parçalı bulutlu.
Konya
: Sıcaklık 25°C, parçalı bulutlu.
Nevşehir
: Sıcaklık 22°C, parçalı bulutlu.
Batı Karadeniz hava durumu: Sinop çevresinde yağış var
Batı Karadeniz'de hava parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu. Sinop çevrelerinde ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu
: Sıcaklık 22°C, parçalı bulutlu.
Düzce
: Sıcaklık 23°C, parçalı bulutlu.
Sinop
: Sıcaklık 24°C, yerel sağanak yağışlı.
Zonguldak
: Sıcaklık 20°C, parçalı bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu: Sağanak yağışlar hakim
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya
: Sıcaklık 24°C, parçalı ve çok bulutlu.
Artvin
: Sıcaklık 20°C, sağanak yağışlı.
Samsun
: Sıcaklık 22°C, sağanak yağışlı.
Trabzon
: Sıcaklık 20°C, sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Erzurum ve Kars’ta sağanak yağış
Doğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum
: Sıcaklık 19°C, sağanak yağışlı.
Kars
: Sıcaklık 19°C, sağanak yağışlı.
Malatya
: Sıcaklık 28°C, yer yer çok bulutlu.
Van
: Sıcaklık 19°C, sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.
Diyarbakır
: Sıcaklık 31°C, parçalı bulutlu.
Gaziantep
: Sıcaklık 30°C, parçalı bulutlu.
Siirt
: Sıcaklık 29°C, yer yer çok bulutlu.
Şanlıurfa
: Sıcaklık 31°C, parçalı bulutlu.
Denizlerde hava: Güney Ege’de fırtına uyarısı
Denizlerde genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olabilir. Bu nedenle özellikle denizcilik faaliyetleriyle uğraşanların dikkatli olması öneriliyor.
Karadeniz
: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga 1-2 m.
Marmara
: Az bulutlu, doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga 0,5-1,5 m.
Ege
: Kuzeyden esen rüzgarlar, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boyu 1-3 m.
Akdeniz
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar 3-5 kuvvetinde.
Van Gölü
: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga 0,5-1,0 m.