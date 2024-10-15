https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/genclik-ve-spor-bakanligindan-chp-genel-baskani-ozele-yurt-yaniti-1089269337.html
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e 'yurt' yanıtı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e 'yurt' yanıtı
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştiğini açıkladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:35+0300
2024-10-15T23:35+0300
2024-10-15T23:35+0300
politika
gençlik ve spor bakanlığı
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
chp
özgür özel
yurt
öğrenci
yanıt
açıklama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel'in 'Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ozgur-ozel-israil-turkiyeye-saldiracak-sozleri-halktan-para-almak-icinmis-alacaksan-o-parayi-1089250775.html
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gençlik ve spor bakanlığı, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), chp, özgür özel, yurt, öğrenci, yanıt, açıklama
gençlik ve spor bakanlığı, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), chp, özgür özel, yurt, öğrenci, yanıt, açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e 'yurt' yanıtı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel'in 'Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşmiştir. İstanbul'da ise 60 bin kapasiteli 35 yurt müdürlüğümüzde 80 yurt binamızla gençlerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel'in ifade ettiği gibi İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 61 değil 14 yurdu bulunmaktadır. İBB yurtlarının toplam kapasitesi ise 5231'dir. Bakanlığımıza bildirilen 4031 öğrenci konaklamaktadır. 1200 yatak boş durmaktadır. Yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.