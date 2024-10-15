https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/depremde-35-kisinin-oldugu-ezgi-apartmani-7-belediye-personeli-hakkinda-dava-acildi-1089229907.html

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı: 7 belediye personeli hakkında dava açıldı

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı: 7 belediye personeli hakkında dava açıldı

Sputnik Türkiye

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeli hakkında dava açıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T02:31+0300

2024-10-15T02:31+0300

2024-10-15T02:32+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada, 7 belediye personeli hakkında da 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Onikişubat ilçesinde, Ezgi Apartmanı'nın inşa edildiği ve tadilat yapıldığı dönemlerde görev alan 7 belediye personeli hakkında 'hukuki ve fiili bağlantı' nedeniyle hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.2 Eylül 2024'te kabul edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü F.Y, mimarlar V.Ç. ve M.D. ile Onikişubat Belediyesi personeli İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A, inşaat mühendisi A.G, inşaat teknikeri M.A.C. ve makine mühendisi M.Ş. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.Belediyenin ilgili birimine kusur atfı yapılan ve bilirkişi raporu doğrultusunda hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan şahısların mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/depremde-69-kisinin-oldugu-gunesli-kocabas-sitesine-iliskin-davada-karar-cikti-1089127575.html

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