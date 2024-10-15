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Çiçek buketi fotoğrafı kavga yarattı: Yumrukla komalık oldu, yaşam mücadelesi veriyor
Çiçek buketi fotoğrafı kavga yarattı: Yumrukla komalık oldu, yaşam mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:08+0300
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çiçekçi
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Antalya'da Kıvanç Ş.'nin (34) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
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gasilhane, antalya, çiçekçi
gasilhane, antalya, çiçekçi

Çiçek buketi fotoğrafı kavga yarattı: Yumrukla komalık oldu, yaşam mücadelesi veriyor

12:08 15.10.2024 (güncellendi: 12:13 15.10.2024)
© AAÇiçekçi kavga
Çiçekçi kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Antalya'da Kıvanç Ş.'nin (34) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.
Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
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