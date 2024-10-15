Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi

'Şu an Sağlık Bakanlığı başka ölümleri araştırıyor. 12 bebek sadece soruşturmaya dahil olan özel hastanelerde ölen bebek sayısı. Fakat bu soruşturma genişledi. Örgüt lideri olarak geçen doktor, anlaşmalı olduğu hastanelere giderek 'Ben sizin yenidoğan ünitenizi ve yoğun bakım ünitelerinizi sürekli dolduracağım, hiç boş kalmayacak. Fakat bunun için işletmenizi bana verin. Kazanılan paranın yüzde 60'ı hastaneye, yüzde 40'ı bana kalsın' dedi. Doğal olarak başta sadece bu doktorun anlaşmalı olduğu hastaneler incelendi fakat bu doktorun diğer özel hastanelerle de irtibatı söz konusu. Şimdi o hastaneler de mercek altına alınacak ve sonrasında belki o hastanelerde de yaşanan ölümler ortaya çıkacak'