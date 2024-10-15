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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve gazeteci Emrullah Erdinç oldu. Programda... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve gazeteci Emrullah Erdinç olacak. Programda savcıya suikast girişiminde bulunan çete, Susurluk Çetesi davasında verilen beraat kararlarının onanması ve okullardaki beslenme problemi konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Emrullah Erdinç, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz oldu.Yeni Dehşet Dehlizi: Yenidoğan ÇetesiErdinç, gündeme gelen Yenidoğan Çetesi'ni anlattı. Çeteye bir doktorun liderlik ettiğini belirten Erdinç, çetenin 12 bebeğin ölümüne neden olduğunun bilindiğini, fakat bu sayının artabileceğini belirtti. Erdinç şunları söyledi:'Susurluk Çetesi hala korunuyor'Tahincioğlu ise, eski bakan Mehmet Ağar ve eski istihbarat ajanı Korkut Eken'in de yargılandığı Susurluk Davası'nda verilen beraat kararlarının, Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdi. Tahincioğlu şunları söyledi:Tahincioğlu, Susurluk Çetesi'nin, PKK'ya destek olan iş adamlarını öldürdüğünün söylendiğini, öte yandan infazların hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini, yüklü rüşvetler veren kişilerin infaz listesinden çıkarıldığını ve öldürülen iş adamlarının ceplerinden ve araçlarından mal varlıklarının alındığını hatırlattı.‘Ortaokul ve liselerdeki çocuklar su ihtiyaçlarını tuvaletlerden karşılıyorlar’Yılmaz ise, okullardaki beslenme eksikliğine dikkat çekti. Öğrencilerin su ihtiyacını tuvaletteki çeşmelerden karşılandığını da belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
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Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi

17:33 15.10.2024 (güncellendi: 19:49 15.10.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve gazeteci Emrullah Erdinç oldu. Programda savcıya suikast girişiminde bulunan çete, Susurluk Çetesi davasında verilen beraat kararlarının onanması ve okullardaki beslenme problemi konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Emrullah Erdinç, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz oldu.

Yeni Dehşet Dehlizi: Yenidoğan Çetesi

Erdinç, gündeme gelen Yenidoğan Çetesi'ni anlattı. Çeteye bir doktorun liderlik ettiğini belirten Erdinç, çetenin 12 bebeğin ölümüne neden olduğunun bilindiğini, fakat bu sayının artabileceğini belirtti. Erdinç şunları söyledi:
'Şu an Sağlık Bakanlığı başka ölümleri araştırıyor. 12 bebek sadece soruşturmaya dahil olan özel hastanelerde ölen bebek sayısı. Fakat bu soruşturma genişledi. Örgüt lideri olarak geçen doktor, anlaşmalı olduğu hastanelere giderek 'Ben sizin yenidoğan ünitenizi ve yoğun bakım ünitelerinizi sürekli dolduracağım, hiç boş kalmayacak. Fakat bunun için işletmenizi bana verin. Kazanılan paranın yüzde 60'ı hastaneye, yüzde 40'ı bana kalsın' dedi. Doğal olarak başta sadece bu doktorun anlaşmalı olduğu hastaneler incelendi fakat bu doktorun diğer özel hastanelerle de irtibatı söz konusu. Şimdi o hastaneler de mercek altına alınacak ve sonrasında belki o hastanelerde de yaşanan ölümler ortaya çıkacak'

'Susurluk Çetesi hala korunuyor'

Tahincioğlu ise, eski bakan Mehmet Ağar ve eski istihbarat ajanı Korkut Eken'in de yargılandığı Susurluk Davası'nda verilen beraat kararlarının, Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdi. Tahincioğlu şunları söyledi:
'Susurluk Çetesi'nin eylemlerine ilişkin verilen bu kararda, 'Evet Susurluk Çetesi'ni bunlar oluşturuyor, kuvvetli şüphe de var fakat biz kanıtlayamadık' diyerek devlet kenara çekildi. Bu da bize 90'lı yıllarda bir şekilde devletin ilgisi ve bilgisi dahilinde yapılan bu eylemlerin, iktidardaki partilerden de bağımsız olarak hala korunduğunu gösteriyor. Yargıtay'ın onama karar da bunun bir parçası'
Tahincioğlu, Susurluk Çetesi'nin, PKK'ya destek olan iş adamlarını öldürdüğünün söylendiğini, öte yandan infazların hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini, yüklü rüşvetler veren kişilerin infaz listesinden çıkarıldığını ve öldürülen iş adamlarının ceplerinden ve araçlarından mal varlıklarının alındığını hatırlattı.

‘Ortaokul ve liselerdeki çocuklar su ihtiyaçlarını tuvaletlerden karşılıyorlar’

Yılmaz ise, okullardaki beslenme eksikliğine dikkat çekti. Öğrencilerin su ihtiyacını tuvaletteki çeşmelerden karşılandığını da belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
'Özellikle ortaokul ve liselerde çocuklar aç. Oran olarak üçte bir deniyor fakat dezavantajlı bölgelerde bu oran dörtte üçe kadar çıkıyor. Okullarda yemekhaneler yapılmalı, merkezi yönetimler yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bir an önce okul yemeği vermeli. Su da çok önemli bir sorun. Çocuk matara ile getirdiği suyu bitirdikten sonra ya kantinden su almak zorunda, ya da tuvaletten su içmek zorunda. Ortaokul ve liselerdeki çocuklar uzun zamandır tuvaletlerden su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bulaş hastalıkları gündeme geliyor'
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