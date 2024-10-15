Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33 15.10.2024 (güncellendi: 19:49 15.10.2024)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve gazeteci Emrullah Erdinç oldu. Programda savcıya suikast girişiminde bulunan çete, Susurluk Çetesi davasında verilen beraat kararlarının onanması ve okullardaki beslenme problemi konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Emrullah Erdinç, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz oldu.
Yeni Dehşet Dehlizi: Yenidoğan Çetesi
Erdinç, gündeme gelen Yenidoğan Çetesi'ni anlattı. Çeteye bir doktorun liderlik ettiğini belirten Erdinç, çetenin 12 bebeğin ölümüne neden olduğunun bilindiğini, fakat bu sayının artabileceğini belirtti. Erdinç şunları söyledi:
'Şu an Sağlık Bakanlığı başka ölümleri araştırıyor. 12 bebek sadece soruşturmaya dahil olan özel hastanelerde ölen bebek sayısı. Fakat bu soruşturma genişledi. Örgüt lideri olarak geçen doktor, anlaşmalı olduğu hastanelere giderek 'Ben sizin yenidoğan ünitenizi ve yoğun bakım ünitelerinizi sürekli dolduracağım, hiç boş kalmayacak. Fakat bunun için işletmenizi bana verin. Kazanılan paranın yüzde 60'ı hastaneye, yüzde 40'ı bana kalsın' dedi. Doğal olarak başta sadece bu doktorun anlaşmalı olduğu hastaneler incelendi fakat bu doktorun diğer özel hastanelerle de irtibatı söz konusu. Şimdi o hastaneler de mercek altına alınacak ve sonrasında belki o hastanelerde de yaşanan ölümler ortaya çıkacak'
'Susurluk Çetesi hala korunuyor'
Tahincioğlu ise, eski bakan Mehmet Ağar ve eski istihbarat ajanı Korkut Eken'in de yargılandığı Susurluk Davası'nda verilen beraat kararlarının, Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdi. Tahincioğlu şunları söyledi:
'Susurluk Çetesi'nin eylemlerine ilişkin verilen bu kararda, 'Evet Susurluk Çetesi'ni bunlar oluşturuyor, kuvvetli şüphe de var fakat biz kanıtlayamadık' diyerek devlet kenara çekildi. Bu da bize 90'lı yıllarda bir şekilde devletin ilgisi ve bilgisi dahilinde yapılan bu eylemlerin, iktidardaki partilerden de bağımsız olarak hala korunduğunu gösteriyor. Yargıtay'ın onama karar da bunun bir parçası'
Tahincioğlu, Susurluk Çetesi'nin, PKK'ya destek olan iş adamlarını öldürdüğünün söylendiğini, öte yandan infazların hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini, yüklü rüşvetler veren kişilerin infaz listesinden çıkarıldığını ve öldürülen iş adamlarının ceplerinden ve araçlarından mal varlıklarının alındığını hatırlattı.
‘Ortaokul ve liselerdeki çocuklar su ihtiyaçlarını tuvaletlerden karşılıyorlar’
Yılmaz ise, okullardaki beslenme eksikliğine dikkat çekti. Öğrencilerin su ihtiyacını tuvaletteki çeşmelerden karşılandığını da belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
'Özellikle ortaokul ve liselerde çocuklar aç. Oran olarak üçte bir deniyor fakat dezavantajlı bölgelerde bu oran dörtte üçe kadar çıkıyor. Okullarda yemekhaneler yapılmalı, merkezi yönetimler yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bir an önce okul yemeği vermeli. Su da çok önemli bir sorun. Çocuk matara ile getirdiği suyu bitirdikten sonra ya kantinden su almak zorunda, ya da tuvaletten su içmek zorunda. Ortaokul ve liselerdeki çocuklar uzun zamandır tuvaletlerden su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bulaş hastalıkları gündeme geliyor'