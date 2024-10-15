CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor

“İran parçalanırsa zaten Türkiye üniter yapısını koruyamaz. Bunu bilmeden buna hizmet eden aptaldır ama çoğunu zaten bu amaç için yapıyor. Yani Türkiye’nin de parçalanmasını istiyorlar. Bölgede İsrail, Kürdistan, Ermenistan üçlü saç ayağı, emperyalizmin karakolları isteniyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye’nin, İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin parçalanması, Rusya’nın da çevrelenmesi. Dolayısıyla Amerika ve İsrail’in projesi budur zaten. Bu projeye de İçimizdeki bazı hainler, açıkça emperyalizmin uşakları, ajanları hizmet ediyor, bir kısmı da zaten aklı kesmiyor, bu analizleri yapamadıkları için alkış tutuyor.”