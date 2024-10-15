https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/1089252547.html
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
Sputnik Türkiye
CHP Eski Milletvekili Özgündüz, Şii-Sünni ayrılığı çıkarmak isteyenlerin Türkiye’yi İran’a karşı konumlandırma arayışında olduğunu söyleyerek, İran’ın... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T15:00+0300
2024-10-15T15:00+0300
2024-10-16T13:53+0300
ankara farki
radyo
şii
sünni
ismail haniye
hasan nasrallah
emperyalizm
abd
israil
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CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının bugünkü konu başlıkları şöyle:
Bölgemizdeki gelişmeler
Mezhepçilik tartışmaları
Süreç nasıl ilerleyecek?
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Eski Milletvekili, hukukçu Ali Özgündüz konuk oldu. Mezhepçilik tartışmalarını değerlendiren Özgündüz, şu mesajları verdi:‘İsrail kaybediyor’‘İran parçalanırsa Türkiye de parçalanır’‘Türkiye'de açıktan Amerikancılık zor’‘Psikolojik üstünlük direniş cephesinde’‘İsraili destekleyen güçler Ukrayna'nın da arkasında’
israil
iran
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
şii sünni çatışması, şii sünni mezhepler
şii sünni çatışması, şii sünni mezhepler
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
15:00 15.10.2024 (güncellendi: 13:53 16.10.2024)
Konuklar
CHP Eski Mv. Ali Özgündüz
CHP Eski Milletvekili Özgündüz, Şii-Sünni ayrılığı çıkarmak isteyenlerin Türkiye’yi İran’a karşı konumlandırma arayışında olduğunu söyleyerek, İran’ın parçalanması durumunda Türkiye’nin üniter yapısını koruyamayacağını dile getirdi. Özgündüz, “Planları geri tepiyor. Sünni Haniye ve Şii Nasrallah’ın şehit edilmesi direniş cephesini genişletti” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Eski Milletvekili, hukukçu Ali Özgündüz konuk oldu. Mezhepçilik tartışmalarını değerlendiren Özgündüz, şu mesajları verdi:
“Sünni direnişin sembol ismi İsmail Haniye ile Şii direnişin sembol ismi Hizbullah lideri Seyid Nasrallah’ın şehit edilmesi iki kesimi birbirine yaklaştırdı. Bölgede özellikle Şii-Sünni saflaşması ve çatışması istenirken bu savaş tam tersine Şiilik Sünnilik kaynaşmasına sebep oldu ve direniş cephesini genişletti. Bu anlamda İsrail kaybediyor. Çok daha ileri giderse İsrail insansızlaşır. Siviller boşaltır, ondan sonra sadece hükümet ve asker kalır. Böyle de bir ülke olmaz. İş oraya gidiyor. Bu işin sonunda bağımsız, müstakil bir Filistin devleti kurulacaktır, bu artık kaçınılmazdır.”
‘İran parçalanırsa Türkiye de parçalanır’
“İran parçalanırsa zaten Türkiye üniter yapısını koruyamaz. Bunu bilmeden buna hizmet eden aptaldır ama çoğunu zaten bu amaç için yapıyor. Yani Türkiye’nin de parçalanmasını istiyorlar. Bölgede İsrail, Kürdistan, Ermenistan üçlü saç ayağı, emperyalizmin karakolları isteniyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye’nin, İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin parçalanması, Rusya’nın da çevrelenmesi. Dolayısıyla Amerika ve İsrail’in projesi budur zaten. Bu projeye de İçimizdeki bazı hainler, açıkça emperyalizmin uşakları, ajanları hizmet ediyor, bir kısmı da zaten aklı kesmiyor, bu analizleri yapamadıkları için alkış tutuyor.”
‘Türkiye'de açıktan Amerikancılık zor’
“Açıktan Amerika’yı, İsrail’i savunamayacağına göre İsrail’in bu soykırımını, bu işgalci, saldırgan tutumunu savunamayacağına göre ne yapacak? Dolaylı bir yoldan Amerika’ya, İsrail’e karşı duran cepheyi zayıflatmak için propaganda savaşı yapacak, kamuoyu oluşturacak. Yarın İsrail, Amerika İran’ı vursa, İran’da iç karışıklığa yönelik hamle yapsa bu kesim bayram edecek. Bu kesim Türkiye’nin İran’a karşı cephede İsrail ile birlikte yer almasını istiyor. Tırnak içinde İslamcı, Muhafazakar gözüken Amerikancı emperyalizmin elemanları zaten bu saflaşmada Türkiye’nin İran’a saldırmasını savunan taraf. Ama bunu açıktan diyemiyorlar. Bu işin sonunda ikinci İsrail kurulur.”
‘Psikolojik üstünlük direniş cephesinde’
“Uluslararası kamuoyunda psikolojik üstünlük direniş cephesinde. Bugün İsrail sadece emperyal güçler tarafından başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, Almanya bunlar dışında dünyada yalnızlaştı aslında. Gazze saldırısı öncesinde bölgede İsrail kendisine alan açarken özellikle Arap ülkeleriyle İbrahim Anlaşması çerçevesinde ilişkileri normalleştirip kendisine alan açmışken Gazze saldırısı ile birlikte bu aleyhine döndü. Dünya kamuoyu direniş cephesini meşru müdafaa olarak görmeye başladı. Dolayısıyla da İsrail yalnızlaştı.”
‘İsraili destekleyen güçler Ukrayna'nın da arkasında’
“Bugün İsrail’i destekleyen emperyal güçler aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın arkasındalar. Cephe aynı cephe.”