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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir
Sputnik Türkiye
Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğunun 38 bin kilometrenin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki kongrede "Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar" temasının tercih edilmesini isabetli bulduğunu kaydederek, şunları söyledi: Türkiye'nin uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, "Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, otoyol
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, otoyol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir

10:54 15.10.2024 (güncellendi: 11:16 15.10.2024)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğunun 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğunun ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini söyledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki kongrede "Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar" temasının tercih edilmesini isabetli bulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık.

Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik."

Türkiye'nin uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, "Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
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