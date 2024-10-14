https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kadirli-oto-sanayi-esnafi-bir-aracin-ezdigi-kediyi-para-toplayarak-tedavi-ettirdi-1089215098.html
Kadirli oto sanayi esnafı, bir aracın ezdiği kediyi para toplayarak tedavi ettirdi
Kadirli oto sanayi esnafı, bir aracın ezdiği kediyi para toplayarak tedavi ettirdi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki oto sanayi esnafı, bir aracın ezip yaralı halde bıraktığı kediye sahip çıkıp para toplayarak tedavi ettirdi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T16:27+0300
2024-10-14T16:27+0300
2024-10-14T16:27+0300
yaşam
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Cemalpaşa mahallesinde bulunan oto sanayi sitesi içerisinde bir otomobil, kediye çarparak yaraladı. Yaralı halde kediyi bulan bir kişi, kediyi hemen alarak veteriner kliniğine götürdü. Yaralı kedi burada yapılan 3 saatlik ameliyatın ardından bacaklarına platin takıldı. Kedinin otomobilin altında kaldığı oto sanayi sitesi esnafı, konuya duyarsız kalmadı ve kedinin ameliyat ve tedavi masraflarını aralarında para toplayarak karşıladı. Esnaflardan Hasan Çiftçi, "Bir kediye otomobil çarpmış. Sanayi sitesi esnafı olarak aramızda para topladık, tedavi ettirdik. Tedavisi masraflıydı ama olsun, kediye çarpan otomobil belki yanlışlıkla çarpmıştır. Ama bazen hayvanların üzerine araba sürüyorlar, bu çok yanlış bir şey onlarda can taşıyor" dedi.Kedinin tedavisini ve ameliyatını yapan Veteriner Hekim Mahmut Tozcuer, "Otomobilin tekerlekleri arka bacaklarının kuyruk sokumu ile birlikte üzerinden geçmiş, iç kanaması vardı, kanamayı durdurduk. Ameliyata aldık, tekrar yürümesi ve sağlığına kavuşması için bacaklarına platin uyguladık. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savciyi-tehdit-eden-yenidogan-cetesinin-tetikcisi-itirafci-oldu-100-bin-dolar-teklif-edildi--1089214345.html
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osmaniye, kadirli, kedi, veteriner
osmaniye, kadirli, kedi, veteriner
Kadirli oto sanayi esnafı, bir aracın ezdiği kediyi para toplayarak tedavi ettirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki oto sanayi esnafı, bir aracın ezip yaralı halde bıraktığı kediye sahip çıkıp para toplayarak tedavi ettirdi.
Cemalpaşa mahallesinde bulunan oto sanayi sitesi içerisinde bir otomobil, kediye çarparak yaraladı. Yaralı halde kediyi bulan bir kişi, kediyi hemen alarak veteriner kliniğine götürdü. Yaralı kedi burada yapılan 3 saatlik ameliyatın ardından bacaklarına platin takıldı.
Kedinin otomobilin altında kaldığı oto sanayi sitesi esnafı, konuya duyarsız kalmadı ve kedinin ameliyat ve tedavi masraflarını aralarında para toplayarak karşıladı. Esnaflardan Hasan Çiftçi, "Bir kediye otomobil çarpmış. Sanayi sitesi esnafı olarak aramızda para topladık, tedavi ettirdik. Tedavisi masraflıydı ama olsun, kediye çarpan otomobil belki yanlışlıkla çarpmıştır. Ama bazen hayvanların üzerine araba sürüyorlar, bu çok yanlış bir şey onlarda can taşıyor" dedi.
Kedinin tedavisini ve ameliyatını yapan Veteriner Hekim Mahmut Tozcuer, "Otomobilin tekerlekleri arka bacaklarının kuyruk sokumu ile birlikte üzerinden geçmiş, iç kanaması vardı, kanamayı durdurduk. Ameliyata aldık, tekrar yürümesi ve sağlığına kavuşması için bacaklarına platin uyguladık. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.