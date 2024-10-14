'İyi hal indirimi'ne ilişkin sıcak gelişme: Bakan Tunç açıkladı
12:39 14.10.2024 (güncellendi: 12:59 14.10.2024)
© Yunus HocaoğluBakan Tunç
© Yunus Hocaoğlu
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Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir." dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı:
'Ceza infaz sistemi değişecek'
"Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var. Bilim adamlarından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık. Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik. Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek"
İyi hal indirimi
İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.
Narin cinayeti soruşturması
Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.
Anayasa tartışması
Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma söz konusu olmaz.