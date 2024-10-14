https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/erdogan-vatandasina-ustten-bakan-burokratik-oligarsinin-devlet-tasavvurumuzda-yeri-yoktur-1089208476.html
Erdoğan: Halktan kopuk, köylüden, çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur
Erdoğan: Halktan kopuk, köylüden, çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T14:18+0300
2024-10-14T14:18+0300
2024-10-14T14:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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devlet
millet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savcinin-makaminda-olumle-tehdit-edilmesine-iliskin-8-supheli-adliyede-1089203821.html
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erdoğan, erdoğan kaymakam, erdoğan son dakika
Erdoğan: Halktan kopuk, köylüden, çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur
14:18 14.10.2024 (güncellendi: 14:34 14.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Halktan kopuk, köylüden çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek, saygıdeğer bir adam yapmaz.
Devletle millet arasındaki mesafe açılırsa hizmetlerin hiçbir anlamı kalmaz.
Geçmişte devlet ile millet arasına duvar ördüler.
Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur
Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz.
Kapı kapı dolaşmak suretiyle içerden garip sesler geliyor mu diyeceksiniz.
Kibir sizin semtinize uğramayacak
Halktan kopuk, köylüden çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur
Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren, hukuk dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız