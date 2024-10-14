Erdoğan: Halktan kopuk, köylüden, çiftçiden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur

Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek, saygıdeğer bir adam yapmaz.

Devletle millet arasındaki mesafe açılırsa hizmetlerin hiçbir anlamı kalmaz.

Geçmişte devlet ile millet arasına duvar ördüler.

Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur

Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz.