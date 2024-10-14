https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/almanya-ve-polonyadan-sonra-norvec-de-ek-sinir-kontrolleri-baslatiyor-1089194492.html

Norveç, Almanya ve Polonya'dan sonra ek sınır kontrolleri başlatan ülkeler arasına katıldı

Norveç, Almanya ve Polonya'dan sonra ek sınır kontrolleri başlatan ülkeler arasına katıldı

Sputnik Türkiye

Norveç, iç güvenlik ajansının ülkedeki terör tehdidini orta seviyeden 'yüksek' seviyeye yükseltmesini takiben sınırlarında geçici kontroller başlatıyor... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:36+0300

2024-10-14T10:36+0300

2024-10-14T10:42+0300

dünya

norveç

almanya

polonya

schengen bölgesi

ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

ab

sınır güvenliği

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Norveç iç güvenlik ajansı (PST), 8 Ekim'de "Polis güvenlik servisi, terör tehdidi seviyesini ORTA'dan YÜKSEK'e çıkardı. Terörist tehdit seviyesi artık 1'den 5'e kadar olan bir ölçekte 4. seviyededir" duyurusunu yaparak Ekim ayında Yahudi bayramları olduğu için bu tehdidin özellikle Yahudi cemaatine yönelik olabileceğini açıklamıştı. Norveç, bu gelişmeler doğrultusunda Batı ülkeleriyle sınırlarında 22 Ekim'e kadar 'geçici sınır kontrolleri' yapacağını açıkladı. 'Zorlu bir tehdit tablosu' karşısında bu kararın alındığı vurgulanırken 'geçici kontroller' kapsamında "yolcu verilerinin toplanması" ve gerektiğinde fiziksel kontrol yapılması yer alıyor. Polonya, sığınma hakkını askıya almayı planlıyorPolonya Başbakanı Donald Tusk ise geçen hafta "Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla" adlı bir hükümet stratejisi kapsamında sığınma hakkını geçici olarak askıya alacaklarını duyurdu. Tusk, yasadışı göçmenlik konusunda geçmiş hükümetleri suçlayarak 'yasadışı göç bağlamında, Polonya'nın ve AB sınırlarının güvenliğini hiçe sayan Avrupa'nın en göç yanlısı hükümetini kurduklarını' vurguladı.Almanya, Schengen'i rafa mı kaldırıyor?Almanya, Eylül ayında bir dizi önlemler içeren 'sınır güvenliği paketi' açıklamış ve bu, ülkenin AB sınırlarında başlayan sıkı kontrolleri içerdiği için Almanya'nın Schengen'i 'rafa kaldırdığına dair' yorumlara neden olmuştu. Güvenlik paketi kapsamında Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut ‘geçici iç sınır kontrollerine’ ek olarak Almanya, Avrupa Birliği Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri yapacağına dair kararını bildirmişti. Schengen komşularından Almanya'ya sert eleştiriler geldiAlmanya’ya ilk eleştiriler Polonya ve Avusturya’dan geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’nın bu tür adımlarının Polonya açısında ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek “Bu adımların atılmasına neden olan, sınırlarımızdaki yasadışı göçe yönelik politikamız değil, Almanya'daki iç siyasi durumdur” dedi.Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Almanya’nın sınırdan reddettiği mültecileri ülkeye almayacaklarını kesin bir dille belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/karayip-ulkeleri-birlesti-ingiltereden-gecmiste-yapilan-kole-ticareti-icin-tazminat-talep-edilecek-1089194680.html

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norveç, almanya, polonya, schengen bölgesi, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), ab, sınır güvenliği