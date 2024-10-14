https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/1089191948.html
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Seyir Hali programında kekemeliğe dair değerlendirmede bulundu ve kekemeliğin erkeklerde daha yaygın görüldüğünü söyledi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T07:05+0300
2024-10-14T07:05+0300
2024-10-14T10:53+0300
seyir hali
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Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
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Günün öne çıkan haber başlıkları
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında müzisyen John Paul Larkin’in parçalarını değerlendirdi.Larkin’in kekeme olduğunu söyleyen Çağatay, kekemelik hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu:Kekemelik nedir?Kekemelik çocuklukta başlayan normal akıcılık ve konuşma akışıyla ilgili sık ve önemli problemleri içeren bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik sorunu olan bireyler ne söylemek istediklerini bilirler, ancak söylemekte zorluk çekerler. Örneğin bir kelimeyi, heceyi, ünsüz veya ünlü sesi tekrarlayabilir, uzatabilirler veya konuşma sırasında duraklayabilirler.Kekemelik neden olur?Kekemeliğin sebepleri henüz tam olarak saptanabilmiş değil fakat kekemeliğin muhtemel nedenleri arasında dil gelişiminin tamamlanmamış olması, konuşma kaslarında koordinasyon bozuklukları ve nefes problemleri yer alır. Bunların yanı sıra kekemeliğin psikolojik nedenlerden kaynaklandığına da ihtimal verilmektedir. Kimi kekemelik problemlerinin genetik olabileceği de düşünülür.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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kekeme, kekemelik, kekemelik nedir, kekemelik neden olur
kekeme, kekemelik, kekemelik nedir, kekemelik neden olur
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:05 14.10.2024 (güncellendi: 10:53 14.10.2024)
Ali Çağatay, Seyir Hali programında kekemeliğe dair değerlendirmede bulundu ve kekemeliğin erkeklerde daha yaygın görüldüğünü söyledi.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında müzisyen John Paul Larkin’in parçalarını değerlendirdi.
Larkin’in kekeme olduğunu söyleyen Çağatay, kekemelik hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu:
Kekemelik daha çok çocukluk yaşlarında ortaya çıkıyor. Sessiz duraksamalar, bloklar biçiminde olabiliyor. Her dört erkeğe karşılık bir kadının kekeme olduğu biliniyor. Kadınlarda daha az görülebiliyor. Çocuklarda, yetişkinlere oranla daha fazla. Okul öncesi çağındaki çocukların yüzde 5’inin kekeme olduğu tahmin ediliyor. Yetişkinlerde bu oran yaklaşık binde 73 kadar. Erkeklerde oran yüzde 80, kadınlarda ise yüzde 20. Çok açık bir şekilde kekemeliğin aslında bir erkek hastalığı olduğunu söyleyebiliriz.
Kekemelik çocuklukta başlayan normal akıcılık ve konuşma akışıyla ilgili sık ve önemli problemleri içeren bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik sorunu olan bireyler ne söylemek istediklerini bilirler, ancak söylemekte zorluk çekerler. Örneğin bir kelimeyi, heceyi, ünsüz veya ünlü sesi tekrarlayabilir, uzatabilirler veya konuşma sırasında duraklayabilirler.
Kekemeliğin sebepleri henüz tam olarak saptanabilmiş değil fakat kekemeliğin muhtemel nedenleri arasında dil gelişiminin tamamlanmamış olması, konuşma kaslarında koordinasyon bozuklukları ve nefes problemleri yer alır. Bunların yanı sıra kekemeliğin psikolojik nedenlerden kaynaklandığına da ihtimal verilmektedir. Kimi kekemelik problemlerinin genetik olabileceği de düşünülür.