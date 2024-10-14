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Kekemelik erkekler arasında daha yaygın

Kekemelik erkekler arasında daha yaygın

Sputnik Türkiye

Ali Çağatay, Seyir Hali programında kekemeliğe dair değerlendirmede bulundu ve kekemeliğin erkeklerde daha yaygın görüldüğünü söyledi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T07:05+0300

2024-10-14T07:05+0300

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seyir hali

radyo

radyo

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Kekemelik erkekler arasında daha yaygın Sputnik Türkiye Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Gebze’de hayvan katliamı Meyve sineğinin beyni, insanlardaki düşünme sürecine ışık tutuyor Yeni vergiler yolda Özgür Özel: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız J.K. Rowling, 150 milyon dolarlık yatını Fethiye'ye demirledi Günün öne çıkan haber başlıkları

Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında müzisyen John Paul Larkin’in parçalarını değerlendirdi.Larkin’in kekeme olduğunu söyleyen Çağatay, kekemelik hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu:Kekemelik nedir?Kekemelik çocuklukta başlayan normal akıcılık ve konuşma akışıyla ilgili sık ve önemli problemleri içeren bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik sorunu olan bireyler ne söylemek istediklerini bilirler, ancak söylemekte zorluk çekerler. Örneğin bir kelimeyi, heceyi, ünsüz veya ünlü sesi tekrarlayabilir, uzatabilirler veya konuşma sırasında duraklayabilirler.Kekemelik neden olur?Kekemeliğin sebepleri henüz tam olarak saptanabilmiş değil fakat kekemeliğin muhtemel nedenleri arasında dil gelişiminin tamamlanmamış olması, konuşma kaslarında koordinasyon bozuklukları ve nefes problemleri yer alır. Bunların yanı sıra kekemeliğin psikolojik nedenlerden kaynaklandığına da ihtimal verilmektedir. Kimi kekemelik problemlerinin genetik olabileceği de düşünülür.

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2024

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Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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