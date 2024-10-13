https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/venezuella-israilin-saldirilari-nedeniyle-suriyeye-siginan-500-bin-lubnanli-icin-insani-yardim-1089170039.html
Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan 500 bin Lübnanlı için insani yardım gönderdi
Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan 500 bin Lübnanlı için insani yardım gönderdi
Sputnik Türkiye
Venezüella, Lübnanlılar için Suriye'ye 14 ton insanı yardım gönderildiğini açıkladı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T08:12+0300
2024-10-13T08:12+0300
2024-10-13T08:12+0300
dünya
venezüella
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd'den venezüela'ya yaptırım
venezüella dışişleri bakanlığı
suriye
lübnan
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil
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Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için 14 ton insani yardım gönderildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, açıklamasında, bağışın Venezuela halkı tarafından sağlandığını belirterek, 14 tonu aşkın insani yardımın kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.Yakın zamanda İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 500 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı. La Guaria eyaletine bağlı Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığının Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Tatiana Pugh ile Lübnan ve Suriye büyükelçileri Elias Lebbos ve Kenan Zaher Al Deen katıldı.Yardımların Suriye'ye sığınan Lübnanlılara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Uçağın birkaç saat içerisinde Suriye'ye inmesi bekleniyor.Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, açıklamasında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin, Lübnan, İran ve Suriye halkıyla dayanışma içerisindedir ve İsrail'in saldırıları karşısında onların yalnız olmadıklarını bilmesini istiyor." ifadesini kullandı.Venezüella halkı, başkent Caracas'a bağlı Plaza Bolivar önündeki Sarı Ev'de savaştan kaçan Lübnanlılar için yardım kampanyası başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kolombiyada-bir-kartel-sivillere-iha-ile-saldiri-gerceklestirdi-bircok-kisi-yaralandi--1089169900.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd'den venezüela'ya yaptırım, venezüella dışişleri bakanlığı, suriye, lübnan, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd'den venezüela'ya yaptırım, venezüella dışişleri bakanlığı, suriye, lübnan, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil
Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan 500 bin Lübnanlı için insani yardım gönderdi
Venezüella, Lübnanlılar için Suriye'ye 14 ton insanı yardım gönderildiğini açıkladı.
Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için 14 ton insani yardım gönderildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, açıklamasında, bağışın Venezuela halkı tarafından sağlandığını belirterek, 14 tonu aşkın insani yardımın kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.
Yakın zamanda İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 500 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
La Guaria eyaletine bağlı Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığının Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Tatiana Pugh ile Lübnan ve Suriye büyükelçileri Elias Lebbos ve Kenan Zaher Al Deen katıldı.
Yardımların Suriye'ye sığınan Lübnanlılara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Uçağın birkaç saat içerisinde Suriye'ye inmesi bekleniyor.
Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, açıklamasında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin, Lübnan, İran ve Suriye halkıyla dayanışma içerisindedir ve İsrail'in saldırıları karşısında onların yalnız olmadıklarını bilmesini istiyor." ifadesini kullandı.
Venezüella halkı, başkent Caracas'a bağlı Plaza Bolivar önündeki Sarı Ev'de savaştan kaçan Lübnanlılar için yardım kampanyası başlatmıştı.