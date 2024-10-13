https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/venezuella-israilin-saldirilari-nedeniyle-suriyeye-siginan-500-bin-lubnanli-icin-insani-yardim-1089170039.html

Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan 500 bin Lübnanlı için insani yardım gönderdi

Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan 500 bin Lübnanlı için insani yardım gönderdi

Sputnik Türkiye

Venezüella, Lübnanlılar için Suriye'ye 14 ton insanı yardım gönderildiğini açıkladı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T08:12+0300

2024-10-13T08:12+0300

2024-10-13T08:12+0300

dünya

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

abd'den venezüela'ya yaptırım

venezüella dışişleri bakanlığı

suriye

lübnan

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil

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Venezüella, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için 14 ton insani yardım gönderildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, açıklamasında, bağışın Venezuela halkı tarafından sağlandığını belirterek, 14 tonu aşkın insani yardımın kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.Yakın zamanda İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 500 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı. La Guaria eyaletine bağlı Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığının Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Tatiana Pugh ile Lübnan ve Suriye büyükelçileri Elias Lebbos ve Kenan Zaher Al Deen katıldı.Yardımların Suriye'ye sığınan Lübnanlılara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Uçağın birkaç saat içerisinde Suriye'ye inmesi bekleniyor.Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, açıklamasında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro Filistin, Lübnan, İran ve Suriye halkıyla dayanışma içerisindedir ve İsrail'in saldırıları karşısında onların yalnız olmadıklarını bilmesini istiyor." ifadesini kullandı.Venezüella halkı, başkent Caracas'a bağlı Plaza Bolivar önündeki Sarı Ev'de savaştan kaçan Lübnanlılar için yardım kampanyası başlatmıştı.​​​​​​​

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