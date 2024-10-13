https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ankara-barosunda-baskanliga-bir-kez-daha-mustafa-koroglu-secildi-1089185375.html

Ankara Barosu'nda başkanlığa bir kez daha Mustafa Köroğlu seçildi

Ankara Barosu'nda başkanlığa bir kez daha Mustafa Köroğlu seçildi

Sputnik Türkiye

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlı seçiminin kazananı yeniden Mustafa Köroğlu oldu. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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ankara barosu

mustafa köroğlu

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Ankara Barosu başkanlığına ikinci kez Mustafa Köroğlu seçildi.Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen mevcut Başkan Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın aday oldu.Seçimde 4 bin 344 oy olan Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığı'na tekrar seçildi.Köroğlu'na en yakın sonucu Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy ile aldı.Hakan Erdem 2 bin 110, Ebru Dönmez 2 bin 27, Doğukan Tonguç Cankurt 784, Mehmet Zeki Kaplan 310, Coşkum Özgür Piroğlu 166 ve İbrahim Akın ise 92 oy aldı.Mustafa Köroğlu kimdir?Mustafa Köroğlu 1978 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İlköğrenim ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Köroğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlayan Mustafa Köroğlu 2002 yılında Ankara Barosu’na kaydoldu ve profesyonel avukatlık kariyerine başladı. Mustafa Köroğlu 2016 yılında kurduğu Köroğlu Avukatlık Bürosu ile meslek hayatını sürdürüyor.

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