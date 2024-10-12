https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/israilin-lubnana-yonelik-saldirilari-suruyor-7-kisi-daha-hayatini-kaybetti-11-kisi-yaralandi-1089129756.html
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor: 7 kişi daha hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor: 7 kişi daha hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında en az 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T04:04+0300
2024-10-12T04:04+0300
2024-10-12T04:04+0300
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hayatını kaybedenler
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Bişerri kasabasına yönelik hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Sayda kentinin güneyindeki Ensariyeh kasabasına yönelik ayrı bir saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Yine Sayda'nın güneyinde yer alan Ghaziyeh kasabasında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/irlanda-israil-unifili-yanlislikla-degil-dogrudan-hedef-aldi-1089129622.html
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israil, lübnan, hayatını kaybedenler, yaralı
israil, lübnan, hayatını kaybedenler, yaralı
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor: 7 kişi daha hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında en az 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi.
Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Bişerri kasabasına yönelik hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sayda kentinin güneyindeki Ensariyeh kasabasına yönelik ayrı bir saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yine Sayda'nın güneyinde yer alan Ghaziyeh kasabasında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.