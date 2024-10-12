https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/groznide-bir-benzin-istasyonunda-patlama-meydana-geldi-1089154539.html

Grozni'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi: 4 kişi öldü

Grozni'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi: 4 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Çeçenistan’ın başkenti Grozni'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:25+0300

2024-10-12T16:25+0300

2024-10-12T17:28+0300

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi, 2'si çocuk 4 kişi öldü, olay yerine acil durum servisleri sevk edildi.“Grozni’de Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları bir benzin istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor. Muhammed Ali Bulvarı’nda bir gaz tankı patladı ve ardından yangın çıktı” ifadelerine yer verilen açıklamada, olayda 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü belirtildi. .Çeçenistan Sağlık Bakanlığı ise, Grozni’deki patlamanın ardından sağlık kuruluşlarına henüz hiç kimsenin başvurmadığını açıkladı.Grozni’deki benzin istasyonunda meydana gelen yakıt tankı patlaması sonrasında acil servislerden 35 kişinin olayın sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalıştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211106/rusyada-nufus-sayiminin-bittigi-ilk-bolge-cecenistan-oldu-1050546448.html

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