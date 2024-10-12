https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/cumhurbaskani-erdogan-corbacida-vatandaslarla-sohbet-etti-1089163542.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir çorbacıda vatandaşlar ile sohbet etti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T19:25+0300
2024-10-12T19:25+0300
2024-10-12T19:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
çengelköy
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İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, çorbacıya gelen müşterilerle de fotoğraf çektirdi.
çengelköy
Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çengelköy
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çengelköy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir çorbacıda vatandaşlar ile sohbet etti.
İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, çorbacıya gelen müşterilerle de fotoğraf çektirdi.