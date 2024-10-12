https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/cumhurbaskani-erdogan-corbacida-vatandaslarla-sohbet-etti-1089163542.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir çorbacıda vatandaşlar ile sohbet etti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T19:25+0300

2024-10-12T19:25+0300

2024-10-12T19:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

çengelköy

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İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, çorbacıya gelen müşterilerle de fotoğraf çektirdi.

çengelköy

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çengelköy