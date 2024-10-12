https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/chp-genel-baskani-ozelden-kart-kesintisi-elestirisi-1089152792.html

CHP Genel Başkanı Özel'den kart kesintisi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özel'den kart kesintisi eleştirisi

Sputnik Türkiye

Manisa'da zeytin şenliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T16:08+0300

2024-10-12T16:08+0300

2024-10-12T16:08+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı.Özel, Yırca Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada 10 yıl önce termik santral inşaatı için mahallede zeytin ağaçları kesilirken üzüntü yaşadıklarını, onların yerine dikilen ağaçlarda yetişen ilk zeytinleri hasat ettiklerini belirtti.Türkiye'de iktidar olacağızMücadele edenlerin kazandığını, başardığını Türkiye'ye gösterdiklerini ifade eden Özel, "Bundan sonra hep birlikte mücadele ederek, başaracağız. Türkiye'de iktidar olacağız. Gözü yaşlı kim kaldıysa, Soma'dan başlayarak, tren faciasından gar katliamına, Afyon'daki cephanelik patlamalarından Hendek'teki havai fişek kazasına kadar hakkını alamayan kim varsa ya da çevre mücadelesinde şimdilik kim kaybetti görünüyorsa... Kazandı görünenlerin kaybedeceğini, köylülerin, çevrecilerin kazanacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.Sokak hayvanları sorunu sınıfsal bir sorunDün Gebze'deki hayvan barınağında 50'ye yakın hayvanın öldürüldüğünü kaydeden Özel, bu konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun sınıfsal olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz Özel, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, teklifi eleştirdi.Türkiye'nin güçlü bir ordusu olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:Özel, şenlik alanındaki stantları ziyaret etti, Yırcalı kadınlarla zeytin fidanı dikip, zeytin hasadı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kredi-karti-limiti-nasil-dusurulur-kredi-karti-savunma-sanayi-kredi-karti-limiti-100-bin-tl-uzeri-1089134881.html

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Sputnik Türkiye

chp, özgür özel, savunma sanayi, kredi kartı, vergi, zeytin, zeytin ağacı