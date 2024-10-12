https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ceviz-buyuklugunde-dolu-bigayi-vurdu-1089161314.html
Ceviz büyüklüğünde dolu Biga'yı vurdu
Ceviz büyüklüğünde dolu Biga'yı vurdu
Sputnik Türkiye
Çanakkale Biga ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu korkuttu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T17:44+0300
2024-10-12T17:44+0300
2024-10-12T17:44+0300
yaşam
çanakkale
biga
dolu yağışı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
çanakkale
biga
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çanakkale, biga, dolu yağışı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
çanakkale, biga, dolu yağışı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Ceviz büyüklüğünde dolu Biga'yı vurdu
Çanakkale Biga ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu korkuttu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.