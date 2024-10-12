https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ceviz-buyuklugunde-dolu-bigayi-vurdu-1089161314.html

Ceviz büyüklüğünde dolu Biga'yı vurdu

Ceviz büyüklüğünde dolu Biga'yı vurdu

Sputnik Türkiye

Çanakkale Biga ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu korkuttu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T17:44+0300

2024-10-12T17:44+0300

2024-10-12T17:44+0300

yaşam

çanakkale

biga

dolu yağışı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

çanakkale

biga

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çanakkale, biga, dolu yağışı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak