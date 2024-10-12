https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ankarada-diplomatik-tenis-gunu-diplomatlar-tenis-oynadi-1089136014.html
Ankara'da ‘Diplomatik Tenis Günü': Diplomatlar tenis oynadı
Ankara'da ‘Diplomatik Tenis Günü': Diplomatlar tenis oynadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da geleneksel 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvası düzenlendi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T12:44+0300
2024-10-12T12:44+0300
2024-10-12T12:44+0300
türkiye
ankara
diplomat
büyükelçi
tenis
tenis turnuvası
spor
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Ankara’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında geleneksel 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvası gerçekleştirildi. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Lüksemburg Büyükelçiliği’nin ortak organizasyonuyla düzenlendi. Turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen turnuvada konuşan Büyükelçi Bozay, Lüksemburg Büyükelçisi Faber’in profesyonel bir tenis oyuncusu olduğunu belirtti. Ayrıca, bu etkinlik sayesinde Ankara’daki diplomatik çevreler, bakanlık temsilcileri ve AB Başkanlığı’nın bir araya geldiğini ifade etti. Turnuvanın açılışının iki paralimpik sporcu ile yapıldığını ve bu etkinliğin sembolik bir anlam taşıdığını ekledi. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş’a ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür eden Bozay, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.Turnuvanın açılışı, AB Başkanı Bozay, Büyükelçi Faber ve Milli Paralimpik sporcular Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel arasında gerçekleşen dostluk maçıyla yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/karamanda-14-metre-capinda-yeni-bir-obruk-olustu-yeralti-sulari-cekildi-ve-cekilmeye-de-devam-1089134770.html
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ankara, diplomat, büyükelçi, tenis, tenis turnuvası, spor, gençlik ve spor bakanlığı
ankara, diplomat, büyükelçi, tenis, tenis turnuvası, spor, gençlik ve spor bakanlığı
Ankara'da ‘Diplomatik Tenis Günü': Diplomatlar tenis oynadı
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da geleneksel 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvası düzenlendi.
Ankara’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında geleneksel 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvası gerçekleştirildi. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Lüksemburg Büyükelçiliği’nin ortak organizasyonuyla düzenlendi.
Turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.
Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen turnuvada konuşan Büyükelçi Bozay, Lüksemburg Büyükelçisi Faber’in profesyonel bir tenis oyuncusu olduğunu belirtti. Ayrıca, bu etkinlik sayesinde Ankara’daki diplomatik çevreler, bakanlık temsilcileri ve AB Başkanlığı’nın bir araya geldiğini ifade etti. Turnuvanın açılışının iki paralimpik sporcu ile yapıldığını ve bu etkinliğin sembolik bir anlam taşıdığını ekledi. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş’a ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür eden Bozay, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.
Turnuvanın açılışı, AB Başkanı Bozay, Büyükelçi Faber ve Milli Paralimpik sporcular Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel arasında gerçekleşen dostluk maçıyla yapıldı.