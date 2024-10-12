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Türkiye'nin bilinmeyen eşsiz güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor
Türkiye'nin bilinmeyen eşsiz güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bulunan ilgi çekici manzaralara sahip bölgeler, görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin tek çölünden 'pembe renkli' gölüne; kendiliğinden oluşan bu... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
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vanadokya peri bacalari, vanadokya nerede, yüzen ada nerede, yüzen adalar hangi şehirde, pembe göl, türkiye'nin tek çölü, karapınar çölü

Türkiye'nin bilinmeyen eşsiz güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor

17:05 12.10.2024
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Türkiye'de bulunan ilgi çekici manzaralara sahip bölgeler, görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin tek çölünden 'pembe renkli' gölüne; kendiliğinden oluşan bu doğal güzellikler, yabancı ve yerli turistlerin dikkatinden kaçmıyor.

Karapınar Kumulları

Konya’nın Karapınar ilçesinde Türkiye’nin tek çölü bulunuyor. Karapınar, Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri olmakla beraber yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Bu alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosan devrinde akarsu ve gölsel tortulardan oluşmuştur. Bölgede büyüyen kumullar 1956 yılından itibaren Karapınar’ı etkilemeye başlamış, 1962 yılında saatte 110 km hızla ilerleyen bir kum fırtınasına dönüşmüş. Bunun ardından kumulların çevresine ağaçlandırma işlemi yapılarak kumul ilerlemesi durdurulmuştur.

Karapınar KumullarıKonya’nın Karapınar ilçesinde Türkiye’nin tek çölü bulunuyor. Karapınar, Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri olmakla beraber yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.Bu alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosan devrinde akarsu ve gölsel tortulardan oluşmuştur. Bölgede büyüyen kumullar 1956 yılından itibaren Karapınar’ı etkilemeye başlamış, 1962 yılında saatte 110 km hızla ilerleyen bir kum fırtınasına dönüşmüş. Bunun ardından kumulların çevresine ağaçlandırma işlemi yapılarak kumul ilerlemesi durdurulmuştur. - Sputnik Türkiye
1/5

Karapınar Kumulları

Konya’nın Karapınar ilçesinde Türkiye’nin tek çölü bulunuyor. Karapınar, Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri olmakla beraber yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Bu alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosan devrinde akarsu ve gölsel tortulardan oluşmuştur. Bölgede büyüyen kumullar 1956 yılından itibaren Karapınar’ı etkilemeye başlamış, 1962 yılında saatte 110 km hızla ilerleyen bir kum fırtınasına dönüşmüş. Bunun ardından kumulların çevresine ağaçlandırma işlemi yapılarak kumul ilerlemesi durdurulmuştur.

Çeçen Adası

Konya’nın Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü adalarından biri olan Çeçen Adası, Konya ilçe merkezine 12 kilometre mesafede yer alıyor. Tarım arazileri bulunan bu adada küçükbaş hayvancılık ve tarım makineleri kullanılıyor. Geçen ay satılığa çıkarıldığı açıklanan adanın metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı. 550 bin metrekarelik adanın satış fiyatı yaklaşık 165 milyon lira olarak belirlendi.

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, adanın tek tapu olduğunu ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Çeçen AdasıKonya’nın Beyşehir Gölü&#x27;nde bulunan ve Türkiye&#x27;nin en büyük tatlı su gölü adalarından biri olan Çeçen Adası, Konya ilçe merkezine 12 kilometre mesafede yer alıyor. Tarım arazileri bulunan bu adada küçükbaş hayvancılık ve tarım makineleri kullanılıyor. Geçen ay satılığa çıkarıldığı açıklanan adanın metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı. 550 bin metrekarelik adanın satış fiyatı yaklaşık 165 milyon lira olarak belirlendi.Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, adanın tek tapu olduğunu ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5

Çeçen Adası

Konya’nın Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü adalarından biri olan Çeçen Adası, Konya ilçe merkezine 12 kilometre mesafede yer alıyor. Tarım arazileri bulunan bu adada küçükbaş hayvancılık ve tarım makineleri kullanılıyor. Geçen ay satılığa çıkarıldığı açıklanan adanın metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı. 550 bin metrekarelik adanın satış fiyatı yaklaşık 165 milyon lira olarak belirlendi.

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, adanın tek tapu olduğunu ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Pembe Göl

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında bulunan Pembe Göl, yılın bazı dönemlerinde suyun kiremit renge dönüşmesinden dolayı 'Pembe Göl' olarak adlandırılıyor. Şekli dolayısıyla ‘kalpli göl’ de denen gölde ‘dunaliella salina’ isimli mikroskobik canlıların fazla üremesi nedeniyle ‘kiremit’ rengini alıyor.

Pembe GölÇanakkale&#x27;nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında bulunan Pembe Göl, yılın bazı dönemlerinde suyun kiremit renge dönüşmesinden dolayı &#x27;Pembe Göl&#x27; olarak adlandırılıyor. Şekli dolayısıyla ‘kalpli göl’ de denen gölde ‘dunaliella salina’ isimli mikroskobik canlıların fazla üremesi nedeniyle ‘kiremit’ rengini alıyor. - Sputnik Türkiye
3/5

Pembe Göl

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında bulunan Pembe Göl, yılın bazı dönemlerinde suyun kiremit renge dönüşmesinden dolayı 'Pembe Göl' olarak adlandırılıyor. Şekli dolayısıyla ‘kalpli göl’ de denen gölde ‘dunaliella salina’ isimli mikroskobik canlıların fazla üremesi nedeniyle ‘kiremit’ rengini alıyor.

Yüzen Adalar

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü’nde birbirinden bağımsız yüzen adalar, 2005 yılında ‘tabiat anıtı’ ilan edildikten sonra koruma altına alındı.

Yüzen adalar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar sıralanan bataklık, çamur ve yüzen akuatik (sucul) bitkiler kütlesi olarak adlandırılır.

Yüzen AdalarBingöl’ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü’nde birbirinden bağımsız yüzen adalar, 2005 yılında ‘tabiat anıtı’ ilan edildikten sonra koruma altına alındı.Yüzen adalar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar sıralanan bataklık, çamur ve yüzen akuatik (sucul) bitkiler kütlesi olarak adlandırılır. - Sputnik Türkiye
4/5

Yüzen Adalar

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü’nde birbirinden bağımsız yüzen adalar, 2005 yılında ‘tabiat anıtı’ ilan edildikten sonra koruma altına alındı.

Yüzen adalar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar sıralanan bataklık, çamur ve yüzen akuatik (sucul) bitkiler kütlesi olarak adlandırılır.

Vanadokya Peri Bacaları

Bölgedeki halk tarafından ‘Vanadokya’ olarak adlandırılan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyün’nde bulunuyor. Volkanik dağ olan Yiğit Dağı’nın püskürterek oluşturduğu kayaçların, yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla oluşan bu peri bacaları Kapadokya’dakileri aratmıyor.

Bölgede 17 bin peri bacası, 35 mağara ve 12 oyma kaya ev bulunuyor.

Vanadokya Peri BacalarıBölgedeki halk tarafından ‘Vanadokya’ olarak adlandırılan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyün’nde bulunuyor. Volkanik dağ olan Yiğit Dağı’nın püskürterek oluşturduğu kayaçların, yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla oluşan bu peri bacaları Kapadokya’dakileri aratmıyor.Bölgede 17 bin peri bacası, 35 mağara ve 12 oyma kaya ev bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/5

Vanadokya Peri Bacaları

Bölgedeki halk tarafından ‘Vanadokya’ olarak adlandırılan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyün’nde bulunuyor. Volkanik dağ olan Yiğit Dağı’nın püskürterek oluşturduğu kayaçların, yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla oluşan bu peri bacaları Kapadokya’dakileri aratmıyor.

Bölgede 17 bin peri bacası, 35 mağara ve 12 oyma kaya ev bulunuyor.

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