Türkiye'nin bilinmeyen eşsiz güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor

Karapınar Kumulları

Konya’nın Karapınar ilçesinde Türkiye’nin tek çölü bulunuyor. Karapınar, Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri olmakla beraber yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Bu alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosan devrinde akarsu ve gölsel tortulardan oluşmuştur. Bölgede büyüyen kumullar 1956 yılından itibaren Karapınar’ı etkilemeye başlamış, 1962 yılında saatte 110 km hızla ilerleyen bir kum fırtınasına dönüşmüş. Bunun ardından kumulların çevresine ağaçlandırma işlemi yapılarak kumul ilerlemesi durdurulmuştur.