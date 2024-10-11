https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/tank-biatlonunu-kazanan-t-72-tanki-operasyon-bolgesinde-19-isabete-dayandi-1089114706.html

Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı

Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı

Sputnik Türkiye

Daha önce tank biatlonunu kazanan Güney Askeri Grubu’nun kullandığı T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet almasına rağmen... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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Zubr kod adlı tank teknisyeni, Sputnik’e demecinde daha önce tank biatlonunu birinci olarak tamamlayan Güney Askeri Grubu’nun T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet aldığını, buna rağmen mürettebatın düşmana atış hasarı vererek görevi tamamladığını ve muharebeden tek parça halinde çıktığını anlattı.diyen tankçı, düşmanın tankı imha etmek için güdümlü tanksavar füzesi dahil olmak üzere çeşitli silahlar denediğini ancak bunu başaramadığını vurguladı. Sonuçta üç palet silindirinin, tank teknisyeninin oturduğu yerin hasar gördüğünü, merminin tareti yakarak geçtiğini ve yandan çıkarak gözetim cihazını imha ettiğini, askerlerin onu hareket halindeyken onardığını anlatan tankçı, şöyle devam etti:Tankın kaplı olduğu ‘mangalın’ birçok kez isabet aldığını anlatan asker, “Birçok isabet almasına rağmen, düşmanın tüm gücüyle onu durdurmaya çalışmasına rağmen bu araç hareket halinde kaldı. Görevi tamamladı, çatışmadan döndü, çocukları, beni kurtardı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusya-silahli-kuvvetleri-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-kimyasal-silah-kullandi-1088907055.html

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Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı Sputnik Türkiye Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı 2024-10-11T20:20+0300 true PT1M56S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, biatlon, insansız hava aracı (iha), kamikaze iha, rusya savunma bakanlığı