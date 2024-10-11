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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/tank-biatlonunu-kazanan-t-72-tanki-operasyon-bolgesinde-19-isabete-dayandi-1089114706.html
Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı
Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı
Sputnik Türkiye
Daha önce tank biatlonunu kazanan Güney Askeri Grubu’nun kullandığı T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet almasına rağmen... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T20:20+0300
2024-10-11T20:20+0300
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Zubr kod adlı tank teknisyeni, Sputnik’e demecinde daha önce tank biatlonunu birinci olarak tamamlayan Güney Askeri Grubu’nun T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet aldığını, buna rağmen mürettebatın düşmana atış hasarı vererek görevi tamamladığını ve muharebeden tek parça halinde çıktığını anlattı.diyen tankçı, düşmanın tankı imha etmek için güdümlü tanksavar füzesi dahil olmak üzere çeşitli silahlar denediğini ancak bunu başaramadığını vurguladı. Sonuçta üç palet silindirinin, tank teknisyeninin oturduğu yerin hasar gördüğünü, merminin tareti yakarak geçtiğini ve yandan çıkarak gözetim cihazını imha ettiğini, askerlerin onu hareket halindeyken onardığını anlatan tankçı, şöyle devam etti:Tankın kaplı olduğu ‘mangalın’ birçok kez isabet aldığını anlatan asker, “Birçok isabet almasına rağmen, düşmanın tüm gücüyle onu durdurmaya çalışmasına rağmen bu araç hareket halinde kaldı. Görevi tamamladı, çatışmadan döndü, çocukları, beni kurtardı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusya-silahli-kuvvetleri-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-kimyasal-silah-kullandi-1088907055.html
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Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı
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Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, biatlon, insansız hava aracı (iha), kamikaze iha, rusya savunma bakanlığı
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, biatlon, insansız hava aracı (iha), kamikaze iha, rusya savunma bakanlığı

Tank biatlonunu kazanan T-72 tankı operasyon bölgesinde 19 isabete dayandı

20:20 11.10.2024
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Daha önce tank biatlonunu kazanan Güney Askeri Grubu’nun kullandığı T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet almasına rağmen saldırılara dayanarak görevi yerine getirdiği öğrenildi.
Zubr kod adlı tank teknisyeni, Sputnik’e demecinde daha önce tank biatlonunu birinci olarak tamamlayan Güney Askeri Grubu’nun T-72B3M tankının, özel operasyon bölgesinde girdiği çatışmada 19 kez isabet aldığını, buna rağmen mürettebatın düşmana atış hasarı vererek görevi tamamladığını ve muharebeden tek parça halinde çıktığını anlattı.

“T-72 B3M tankı, daha önce biatlona katıldı ve onu kazandı, sonra bana emanet edildi. Yani bu araç çatışmalarda test edildi, son çatışmada düşmanın 19 doğrudan isabetine dayandı. Çalışır durumda kaldı, görevini yerine getirdi, düşmana atış hasarı verdi”

diyen tankçı, düşmanın tankı imha etmek için güdümlü tanksavar füzesi dahil olmak üzere çeşitli silahlar denediğini ancak bunu başaramadığını vurguladı.
Sonuçta üç palet silindirinin, tank teknisyeninin oturduğu yerin hasar gördüğünü, merminin tareti yakarak geçtiğini ve yandan çıkarak gözetim cihazını imha ettiğini, askerlerin onu hareket halindeyken onardığını anlatan tankçı, şöyle devam etti:

“Daha sonra kamikaze tipi bir insansız hava aracı (İHA) tareti delip geçti, komutana nişan almışlardı fakat yangı söndürme cihazı devreye girdi. Yangın söndürüldü ve mühimmat infilak etmedi. Bu cihaz bizi ve aracı kurtardı.”

Tankın kaplı olduğu ‘mangalın’ birçok kez isabet aldığını anlatan asker, “Birçok isabet almasına rağmen, düşmanın tüm gücüyle onu durdurmaya çalışmasına rağmen bu araç hareket halinde kaldı. Görevi tamamladı, çatışmadan döndü, çocukları, beni kurtardı” ifadelerini kullandı.
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