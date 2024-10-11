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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı 'Tsuchinshan-ATLAS', 11-12 Ekim'de gökyüzünde şov yapacak
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı 'Tsuchinshan-ATLAS', 11-12 Ekim'de gökyüzünde şov yapacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini duyurdu. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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TUA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde 'şov' yapacağı duyuruldu ve şu bilgilere yer verildi: Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday
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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı 'Tsuchinshan-ATLAS', 11-12 Ekim'de gökyüzünde şov yapacak

13:21 11.10.2024
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20NEOWISE kuyruklu yıldız
NEOWISE kuyruklu yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini duyurdu.
TUA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde 'şov' yapacağı duyuruldu ve şu bilgilere yer verildi:

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday

"Tsuchinshan-ATLAS, 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday."
Sinyal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
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