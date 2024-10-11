https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kktcde-meclis-baskanligi-krizi-milletvekilleri-kavga-etti-1089102339.html

Kuzey Kıbrıs'ta meclis başkanlığı krizi: Milletvekilleri birbirlerine girdi

Kuzey Kıbrıs'ta meclis başkanlığı krizi: Milletvekilleri birbirlerine girdi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta Zorlu Töre'nin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildiği Genel Kurul toplantısında, oylamanın üçüncü turunda tansiyonun... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T12:52+0300

2024-10-11T12:52+0300

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girne

lefkoşe

kavga

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Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin yüksek tansiyon nedeniyle iki gün hastanede tedavi görmesinin ardından dün saat 20.00'de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Üçüncü turdan sonra tansiyon yükseldiTöre, Genel Kurul'da İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu tarafından yeniden meclis başkanlığına aday gösterildi. Başkanlık için yapılan 49 milletvekilinin katıldığı ilk oylamada UBP Milletvekili Töre'nin 24 kabul, 25 ret oyu alarak salt çoğunluğu alamaması üzerine ikinci tur seçime geçildi. Töre, ikinci turda da 25 kabul, 24 ret oyu ile salt çoğunluğu elde edemezken, oylamanın üçüncü turundan da aynı sonuç çıktı. Üçüncü tur oylamanın ardından tansiyonun yükselmesi ile milletvekilleri arasında arbede yaşandı. UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci kavga etti. Milletvekilleri diğer vekillerin araya girmesiyle ayrıldı.Beşinci turda seçildiOrtamın sakinleşmesinin ardından dördüncü tur oylamaya geçileceği sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, duruma tepki gösterdi ve bir an önce halkın iradesine başvurulması gerektiğini söyledi. Ancak dördüncü tur 25 kabul, 24 ret oyu ile tamamlandı.Zorlu Töre, 5 tur yapılan seçimin son turunda 23 evet oyuna karşılık 25 hayır oyu almasına rağmen “Tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı. Hayır oylarının evet oylarından fazla olduğunu belirten CTP milletvekilleri, oturumun kapatılmasına sert tepki gösterdi. Zorlu Töre tek aday olduğu için 23 kabulün yeterli olduğunu savundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcılık'tan görüş alınacağını söyledi. CTP'nin konuyu yargıya taşıması beklenirken, bir sonraki toplantının tarihi ise açıklanmadı. Öte yandan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genel Kurul toplantısına katılmadı.Ne olmuştu?

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