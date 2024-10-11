https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/istanbulda-yuzunu-bezle-kapatan-supheli-onune-cikani-bicakladi-okula-girmeye-calisti-1089105932.html

İstanbul'da yüzünü bezle kapatan şüpheli önüne çıkanı bıçakladı: Okula girmeye çalıştı

İstanbul'da yüzünü bezle kapatan şüpheli önüne çıkanı bıçakladı: Okula girmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T13:55+0300

2024-10-11T13:55+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

bıçaklı saldırı

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Başakşehir'de 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Hazırlık yaptıktan sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

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istanbul, saldırı, bıçaklı saldırı