https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/istanbulda-yuzunu-bezle-kapatan-supheli-onune-cikani-bicakladi-okula-girmeye-calisti-1089105932.html
İstanbul'da yüzünü bezle kapatan şüpheli önüne çıkanı bıçakladı: Okula girmeye çalıştı
İstanbul'da yüzünü bezle kapatan şüpheli önüne çıkanı bıçakladı: Okula girmeye çalıştı
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Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:55+0300
2024-10-11T13:55+0300
2024-10-11T13:55+0300
türkiye
istanbul
saldırı
bıçaklı saldırı
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Başakşehir'de 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Hazırlık yaptıktan sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.
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istanbul, saldırı, bıçaklı saldırı
istanbul, saldırı, bıçaklı saldırı
İstanbul'da yüzünü bezle kapatan şüpheli önüne çıkanı bıçakladı: Okula girmeye çalıştı
Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Başakşehir'de 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Hazırlık yaptıktan sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.
17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.