İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir, eylül 2025'te raylara inecek

"Seri üretimde bu oran yüzde 80'e ulaşacak. Bu sayede demir yolu sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçeceğiz. ESKİŞEHİR-5000 Projesi birçok ilki barındırıyor. Lokomotifin cer motorları, her biri 1280 kilovat gücünde olup Türkiye'de bugüne kadar tasarlanan en yüksek güçlü cer motorlarıdır. Ayrıca, 2,5 megavat gücündeki cer konvertörleri de ülkemizde tasarlanan en güçlü yüksek gerilim cer konvertörleridir. Ana hat lokomotifler için ilk defa araç gövdesi, boji ve tren kontrol yönetim sistemi de tamamen yerli tasarımla üretildi. ESKİŞEHİR-5000 ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, diğer projelerimizde de kullanılacak. Bundan sonra ihtiyaca uygun lokomotiflerin üretiminde yurt dışına bağımlılık kalkacak ve ihracat imkanlarına kavuşacağız."