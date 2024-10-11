https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ilk-yerli-ve-milli-elektrikli-ana-hat-lokomotifi-eskisehir-eylul-2025te-raylara-inecek-1089100120.html
İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir, eylül 2025'te raylara inecek
İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir, eylül 2025'te raylara inecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk yerli ve mili elektrikli ana hat lokomotif Eskişehir-5000 Projesi'nin test sürüşleri devam ediyor. Lokomotif eylül 2015'te raylara inecek. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T12:25+0300
2024-10-11T12:25+0300
2024-10-11T12:25+0300
ekonomi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
yerli ve milli ürünler
lokomotif
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde test sürecinin devam ettiğini belirtti. Saatte 140 km hıza ulaştıLokomotifin yol testlerine Ekim 2024 itibarıyla TCDD Hasan Bey Depo Sahası'nda başladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Lokomotifimiz bu testlerde saatte 140 kilometre hıza ulaşarak büyük bir eşiği aştı. Eylül 2025'te lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.115 yerli firma ile işbirliği yapıldıUraloğlu, TÜRASAŞ'ın Eskişehir fabrikasında geliştirilen 5 megavat gücündeki lokomotifin hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapabileceğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacağını aktardı.Türk mühendisliğiyle tasarlanan ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde 115 yerli firma ile işbirliği yaparak yüzde 65 yerlilik oranına ulaştıklarını söyleyen Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, yerli ve milli ürünler, lokomotif
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, yerli ve milli ürünler, lokomotif
İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir, eylül 2025'te raylara inecek
Türkiye'nin ilk yerli ve mili elektrikli ana hat lokomotif Eskişehir-5000 Projesi'nin test sürüşleri devam ediyor. Lokomotif eylül 2015'te raylara inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde test sürecinin devam ettiğini belirtti.
Saatte 140 km hıza ulaştı
Lokomotifin yol testlerine Ekim 2024 itibarıyla TCDD Hasan Bey Depo Sahası'nda başladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Lokomotifimiz bu testlerde saatte 140 kilometre hıza ulaşarak büyük bir eşiği aştı. Eylül 2025'te lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
115 yerli firma ile işbirliği yapıldı
Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Eskişehir fabrikasında geliştirilen 5 megavat gücündeki lokomotifin hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapabileceğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacağını aktardı.
Türk mühendisliğiyle tasarlanan ESKİŞEHİR-5000 Projesi'nde 115 yerli firma ile işbirliği yaparak yüzde 65 yerlilik oranına ulaştıklarını söyleyen Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Seri üretimde bu oran yüzde 80'e ulaşacak. Bu sayede demir yolu sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçeceğiz. ESKİŞEHİR-5000 Projesi birçok ilki barındırıyor. Lokomotifin cer motorları, her biri 1280 kilovat gücünde olup Türkiye'de bugüne kadar tasarlanan en yüksek güçlü cer motorlarıdır. Ayrıca, 2,5 megavat gücündeki cer konvertörleri de ülkemizde tasarlanan en güçlü yüksek gerilim cer konvertörleridir. Ana hat lokomotifler için ilk defa araç gövdesi, boji ve tren kontrol yönetim sistemi de tamamen yerli tasarımla üretildi. ESKİŞEHİR-5000 ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, diğer projelerimizde de kullanılacak. Bundan sonra ihtiyaca uygun lokomotiflerin üretiminde yurt dışına bağımlılık kalkacak ve ihracat imkanlarına kavuşacağız."