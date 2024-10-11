https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/giresunda-yalnizca-gece-ucabilen-askeri-kamuflaj-desenli-mekik-kelebegi-goruntulendi-1089115988.html
Giresun'da yalnızca gece uçabilen askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
Giresun'da yalnızca gece uçabilen askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
Sputnik Türkiye
Giresun'da askeri kamuflaj desenli, yalnızca gece uçabilen mekik kelebeği görüldü. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:03+0300
2024-10-11T17:03+0300
2024-10-11T17:03+0300
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Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.
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giresun, kelebek, kelebekler, askeri kamuflaj, фото
giresun, kelebek, kelebekler, askeri kamuflaj, фото
Giresun'da yalnızca gece uçabilen askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
Giresun'da askeri kamuflaj desenli, yalnızca gece uçabilen mekik kelebeği görüldü.
Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.
© Gültekin Yetgin
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.
© Gültekin Yetgin
İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.
İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.
© Gültekin Yetgin
Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.
Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.