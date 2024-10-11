https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/diyanet-isleri-baskani-erbastan-3-bin-hakaret-davasi-tazminatlari-filistine-gonderiyorum-1089089226.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin’e gönderiyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin’e gönderiyorum
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 bin kişiye hakaret davası açtığını söyledi. Erbaş, "Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim"... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:06+0300
2024-10-11T10:06+0300
2024-10-11T10:06+0300
türkiye
ali erbaş
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filistin
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dönem ortaya atılan Arapça bilmediği iddialarına yanıt verdi. TV100’e konuşan Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.Erbaş Londra’da evi olduğu iddiasını da yalanladı; “Türkiye dışında evim yok. Tek evim var. Kooperatiften aldığım Adapazarı’ndaki evim dışında evim yok. Köyümde baba evi var, ama bana ait köyde de evim yok” diye konuştu.'3 bin hakaret davası açtım'Erbaş şimdiye kadar 3 bin hakaret davası açtığını belirterek, “Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221126/ali-erbas-din-dil-kultur-cografya-ve-tarih-milletleri-gelecege-tasiyan-asli-degerlerdir-1063868355.html
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ali erbaş, dava, filistin
ali erbaş, dava, filistin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin’e gönderiyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 bin kişiye hakaret davası açtığını söyledi. Erbaş, "Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dönem ortaya atılan Arapça bilmediği iddialarına yanıt verdi. TV100’e konuşan Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.
Erbaş Londra’da evi olduğu iddiasını da yalanladı; “Türkiye dışında evim yok. Tek evim var. Kooperatiften aldığım Adapazarı’ndaki evim dışında evim yok. Köyümde baba evi var, ama bana ait köyde de evim yok” diye konuştu.
'3 bin hakaret davası açtım'
Erbaş şimdiye kadar 3 bin hakaret davası açtığını belirterek, “Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” ifadelerini kullandı.