https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/diyanet-isleri-baskani-erbastan-3-bin-hakaret-davasi-tazminatlari-filistine-gonderiyorum-1089089226.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin’e gönderiyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin hakaret davası: Tazminatları Filistin’e gönderiyorum

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 bin kişiye hakaret davası açtığını söyledi. Erbaş, "Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim"... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:06+0300

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türkiye

ali erbaş

dava

filistin

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dönem ortaya atılan Arapça bilmediği iddialarına yanıt verdi. TV100’e konuşan Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.Erbaş Londra’da evi olduğu iddiasını da yalanladı; “Türkiye dışında evim yok. Tek evim var. Kooperatiften aldığım Adapazarı’ndaki evim dışında evim yok. Köyümde baba evi var, ama bana ait köyde de evim yok” diye konuştu.'3 bin hakaret davası açtım'Erbaş şimdiye kadar 3 bin hakaret davası açtığını belirterek, “Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221126/ali-erbas-din-dil-kultur-cografya-ve-tarih-milletleri-gelecege-tasiyan-asli-degerlerdir-1063868355.html

türkiye

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