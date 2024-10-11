Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi: 'Reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yönetmen Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Incel dosyası: ‘Psikolojik destek ve tedavi önemli’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Tüm dünya bir araya gelse bile İsrail barış istemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Gebze'de hayvan katliamı
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:24
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:32
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:05
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
20:17
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:22
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cin-mars-atmosferinde-sarj-edilebilen-batarya-gelistirildi-reaksiyona-girerek-elektrik-uretebiliyor-1089126133.html
Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi: 'Reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor'
Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi: 'Reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor'
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanlarının Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve Mars'ın zorlu koşullarına dayanabilen bir batarya geliştirdiği duyuruldu. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T22:03+0300
2024-10-11T22:03+0300
yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
mars
şarj
pil
karbondioksit
oksijen
karbonmonoksit
enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073378279_0:117:720:522_1920x0_80_0_0_b255eddc7c13da0eac9c716f3346f209.jpg
South China Morning Post Gazetesi'nin haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen pilin 1350 saatten fazla (iki Mars ayı) çalışabildiğini açıkladılar.Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve zorlu koşullara karşı dayanıklı olduğu kaydedilen batarya gece ve gündüz sıfırdan 60 derecelere kadar değişen koşullarda işlevsel kalabiliyor.Yeni geliştirilen pil, normal piller gibi enerji depolamazken kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor, güneş ve nükleer enerji kaynakları tarafından da şarj edilebiliyor.Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde araştırmacı olan Xiao Xu, bataryanın çalışma şekline dair yaptığı açıklamada, bataryanın Mars atmosferindeki karbondioksit, oksijen ve karbonmonoksiti 'enerji' olarak kullanabildiğini söyledi.Söz konusu bataryaların uydu fırlatma maliyetlerini azaltacağına dikkati çeken Xiao, bunun uzay görevleri için faydalı olacağını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/tum-topraklari-3-milyar-yil-once-esir-almis-oksijenin-olmadigi-mars-neden-pasli-1086122885.html
çin
çin halk cumhuriyeti
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073378279_0:49:720:589_1920x0_80_0_0_5cde519450b8e863a6acab9b65959ac5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, mars, şarj, pil, karbondioksit, oksijen, karbonmonoksit, enerji
çin, çin halk cumhuriyeti, mars, şarj, pil, karbondioksit, oksijen, karbonmonoksit, enerji

Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi: 'Reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor'

22:03 11.10.2024
© NASAÇin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© NASA
Abone ol
Çinli bilim insanlarının Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve Mars'ın zorlu koşullarına dayanabilen bir batarya geliştirdiği duyuruldu.
South China Morning Post Gazetesi'nin haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen pilin 1350 saatten fazla (iki Mars ayı) çalışabildiğini açıkladılar.
Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve zorlu koşullara karşı dayanıklı olduğu kaydedilen batarya gece ve gündüz sıfırdan 60 derecelere kadar değişen koşullarda işlevsel kalabiliyor.
Yeni geliştirilen pil, normal piller gibi enerji depolamazken kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor, güneş ve nükleer enerji kaynakları tarafından da şarj edilebiliyor.
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde araştırmacı olan Xiao Xu, bataryanın çalışma şekline dair yaptığı açıklamada, bataryanın Mars atmosferindeki karbondioksit, oksijen ve karbonmonoksiti 'enerji' olarak kullanabildiğini söyledi.
Söz konusu bataryaların uydu fırlatma maliyetlerini azaltacağına dikkati çeken Xiao, bunun uzay görevleri için faydalı olacağını dile getirdi.
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
YAŞAM
Tüm toprakları 3 milyar yıl önce esir almış: Oksijenin olmadığı Mars neden paslı?
23 Temmuz, 07:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала