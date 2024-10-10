https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/putin-savunma-bakanliginin-nukleer-silah-alanindaki-yetkilerini-genisletti-1089065874.html

Putin, Savunma Bakanlığı'nın nükleer silah alanındaki yetkilerini genişletti

Putin, Savunma Bakanlığı'nın nükleer silah alanındaki yetkilerini genişletti

Sputnik Türkiye

Geçen ay nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının esaslarını güncellemek için çalışmalar yürütülmesini talimat veren Putin, bugün imzaladığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T17:26+0300

2024-10-10T17:26+0300

2024-10-10T17:26+0300

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rusya savunma bakanlığı

nükleer enerji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlar ve askeri amaçlı nükleer enerji tesisatlarının bulunduğu tesislerde endüstriyel güvenliği organize etme ve denetleme yetkisi verdi. Putin'in imzaladığı ve Rusya devlet yasal bilgiler sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'na nükleer silahların ve askeri amaçlı nükleer enerji tesisatlarının geliştirilmesi, hazırlanması, test edilmesi, işletilmesi ve imhası için kullanılan tesislerde endüstriyel güvenlik alanındaki denetimleri organize etme ve yürütme yetkisi verildi.Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 Eylül'de Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi hususunu ele almıştı.Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.Putin, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil" uyarısı göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kremlin-ortadoguda-catismanin-genislemesi-bolge-icin-felaket-1089065045.html

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rusya, vladimir putin, nükleer, nükleer silah, nükleer doktrin, rusya savunma bakanlığı, nükleer enerji